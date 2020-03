CSIF Córdoba pide más oportunidades laborales para los jóvenes

CSIF Córdoba lamenta la nueva subida del paro que se registró en febrero y alerta de la pérdida de 2.796 cotizantes a la Seguridad Social que se produjo en este periodo, aunque en Andalucía y en España sí creció este capítulo.

Las estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social señalan un aumento del desempleo el mes pasado en la provincia de 1.584 personas (un 2,2% más), dejando la cifra total de desocupados en 71.783.

La presidenta de CSIF en Córdoba, Dolores Navajas, se muestra especialmente preocupada por el menor número de afiliados a la Seguridad Social, "una mala noticia para el sostenimiento del sistema público de pensiones".

La dirigente sindical también destaca el crecimiento del desempleo en el caso de los jóvenes en más de un 7%. "Mes a mes comprobamos que la situación de nuestro mercado laboral no mejora ni se crean las oportunidades laborales necesarias para que nuestra población juvenil no se vea obligada a abandonar nuestra provincia para marcharse a otros puntos de España o, incluso, a otros países para tener un puesto de trabajo con mejores condiciones y así poder tener un proyecto de vida que aquí no se le puede ofrecer", afirma Navajas.

La máxima responsable de CSIF en Córdoba recalca que gran parte de la subida del paro que se ha producido en febrero es consecuencia, como casi siempre ocurre a estas alturas de año, de la finalización de la campaña olivarera, que este año ha sido especialmente corta en producción y en la creación de jornales.

Navajas señala que, una vez más, la dependencia del mercado laboral de sectores como la agricultura, el turismo o la hostelería siguen dejando el índice temporalidad de la contratación en cerca de un 97%, una de las tasas más altas en España.

"Córdoba no puede bajar la guardia en materia de generación de empleo", según manifiesta Navajas, que ha insistido en la necesidad de que se desarrollen medidas que permitan crear empleo de forma más continuada y estructural.