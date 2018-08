CGT acusa a Pernichi de querer privatizar el área de Parques y Jardines

La Confederación General del Trabajo (CGT) cargó ayer contra la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, tras acusarla de querer privatizar el área de Parques y Jardines, dependiente de la delegación que dirige. Según CGT, Pernichi intenta "vender las bondades" de pasar Parques y Jardines a Sadeco, cuando ahora está en gestión directa del Ayuntamiento. Este cambio, según el sindicato, "solo beneficia a sus intereses políticos" porque supondrá "un manejo discrecional de la contratación de trabajadores".

Con la gestión directa actual, recordó CGT, el Ayuntamiento no tiene que pagar el IVA, algo que sí hay que abonar si la contratación se ejecuta desde una sociedad anónima como es Sadeco. El sindicato criticó también que Pernichi haya argumentado que el Consistorio no puede contratar directamente porque, apostilló, "solamente en plazas vacantes del Ayuntamiento existen 400 plazas que no han estado sometidas nunca a tasa de reposición".