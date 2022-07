CCOO Córdoba pide una subida salarial “justa y suficiente” para evitar conflictividad

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha vuelto a reclamar una subida salarial “justa y suficiente” por la vía de la negociación colectiva para evitar la conflictividad en la calle. Así lo ha dicho tras conocer los datos del IPC de junio que arrojan una nueva subida en la provincia, en esta ocasión, del 2%, lo que sitúa la inflación en lo que llevamos de año en el 6,2%, mientras que comparada con el mismo mes del 2021 la subida alcanza el 11,2%.

“Todas estas cifras se sitúan lejos de las subidas salariales que se vienen aplicando hasta el momento, lo que supone una progresiva pérdida de poder adquisitivo”, dijo Borrego quien puntualizó que “además, hay que tener en cuenta que los bienes y servicios que han experimentado un mayor incremento son los más básicos, lo que agrava la situación de muchas personas trabajadoras que, aunque están trabajando, no llegan a fin de mes ni pueden hacer frente a imprevistos”.

En este sentido, la responsable sindical indicó que en junio “solo han bajado los precios del vestido y el calzado, por las rebajas, y de las comunicaciones, todo lo demás sube, suben los alimentos y bebidas no alcohólicas un 1,9, acumulando en un año una subida del 15,3%, sube la vivienda, la electricidad, el agua y el gas un 3,7%, casi un 19% en un año, sube el transporte un 5,1%, y acumula ya una subida anual del 20,2%... pero los sueldos no suben apenas”.

Para la secretaria General de CCOO de Córdoba, detrás de estás subidas “hay mucha ambición de las empresas por mantener sus márgenes de beneficios y por recuperar, con la excusa de la guerra en Ucrania, lo perdido durante lo peor de la pandemia.

De hecho, un estudio realizado por CCOO calcula que el 83,4% de la subida de precios en el primer trimestre de este año se debió al aumento de beneficios empresariales mientras que los salarios fueron responsables de la inflación en un 13,7%”. Pero aún más, este estudio pone de manifiesto que ya en el último trimestre de 2021, antes de la guerra en Ucrania, el aumento de los beneficios empresariales marcó un 106,3%, frente al 3,6% que implicaron los salarios en la subida del IPC.

“Los trabajadores y trabajadoras no podemos ser los que paguen los platos rotos de cada crisis que provocan los intereses geopolíticos de los países y de las grandes corporaciones empresariales. No se puede sustentar la economía y el crecimiento en el empobrecimiento de las personas trabajadoras y si no se logra un consenso para subir los salarios por la vía de la negociación, a través de los convenios colectivos, CCOO saldrá a la calle a reclamarlo”, apostilló Borrego.