CCOO estima que 80.000 personas viven en pobreza energética en Córdoba

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba ha iniciado una campaña de recogida de firmas bajo el lema La energía es tu derecho. Movilízate, para denunciar la situación por la que atraviesan unas 80.000 personas en la provincia, muchas de ellas de edad avanzada, que no pueden hacer frente a las cuotas de luz y de gas, y carecen de medios para mantener a temperatura adecuada sus viviendas.

La pobreza energética, en un sentido riguroso del término, aparece cuando el gasto en energía del hogar (luz, butano, gas ciudad) supera el 10% de sus ingresos. Según esa definición, en torno al 14% de los hogares en Córdoba, según datos de distintas organizaciones, sufren pobreza energética. Para el secretario general de la Federación, Cándido Jiménez, “no se trata solo de calentar la vivienda en invierno o refrescarla en verano. Si no puedes contratar la luz no puedes tener frigorífico, un electrodoméstico que no solo es necesario para la comida sino para ciertos medicamentos”.

Según ha explicado el responsable sindical, la campaña se desarrollará a lo largo de febrero, marzo y abril, en distintos barrios de la capital cordobesa y pretende estar en la calle y en los centros de trabajo para llevar a la opinión pública y al Gobierno central la lucha contra la pobreza energética. Para ello, el sindicato entregará sus reivindicaciones, junto a las firmas que recogerán de entre la población, al Ministerio de Transición Ecológica.

Desde CCOO han asegurado que van a llegar "a todos los rincones de la provincia, que estampen sus firmas con independencia de su situación económica en todas las empresas, sectores económicos y pueblos".

En la campaña que hoy arranca CCOO exige revisar los criterios de acceso al Bono Social para que cubra a más colectivos en situación de pobreza energética; simplificar la carga burocrática y facilitar las gestiones para poder acogerse al Bono Social y crear oficinas municipales de asesoramiento energético para orientar a los consumidores en el acceso al Bono Social y a subvenciones para rehabilitación energética de sus viviendas y sobre medidas de eficiencia energética y de cambios en la factura eléctrica.

Asimismo, CCOO reclama prolongar la prohibición de cortes de suministro por impago a los consumidores vulnerables; subvención completa para los consumidores vulnerables de medidas de rehabilitación energética de sus viviendas o de sistemas de autoconsumo fotovoltaico, la reforma del sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para eliminar los sobre beneficios de las compañías eléctricas y un mayor control público de algunas de las actividades del sistema eléctrico.

Los pensionistas de CCOO advierten de que seguirán denunciando los continuos incrementos de las tarifas de electricidad y gas que, a su juicio, "benefician extraordinariamente a las grandes empresas energéticas, pero conducen al empobrecimiento de una parte importante de las personas pensionistas, jubiladas y trabajadoras".

"Se nos mueren nuestros mayores con frío", han advertido desde el sindicato, personas, en su mayoría, con "problemas de salud, psicológicos, de soledad que deben optar entre comer o poner el brasero", una situación que en los pueblos "es insostenible, con fallecidos en sus domicilios con hasta cinco días para encontrarlos", advierten.