CCOO denuncia a empresas de la construcción que no cumplen la jornada intensiva

El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a varias empresas que están incumpliendo el acuerdo firmado por la patronal y los sindicatos el pasado 26 de marzo por el que se establecía la jornada intensiva durante el estado de alarma por la pandemia del covid-19.Antonio Salazar, firmante del acuerdo por parte de CCOO, explica que la patronal y los sindicatos llegaron a un acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de abril, por el que se establece la jornada intensiva de siete horas durante el estado de alarma. La entrada en vigor del acuerdo coincidió con el decreto del Gobierno por el que se produjo el parón de las actividades no esenciales coincidiendo con la Semana Santa. “Este decreto no anula el acuerdo firmado por los empresarios y la representación de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, el acuerdo sigue vigente a fecha de hoy puesto que el estado de alarma sigue vigente", remarca Salazar.

Sin embargo, CCOO ha detectado que algunas empresas, de forma unilateral, han decidido volver a la jornada partida de ocho horas, hecho que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo. Es más, “estas empresas no solo han vuelto a la jornada partida, sino que están obligando a sus plantillas a trabajar nueve horas diarias, en vez de ocho, para recuperar las 55 horas perdidas durante el parón decretado por el Gobierno a primeros de abril”, denuncia el responsable sindical.

“No hay ningún acuerdo sobre cómo recuperar las horas dejadas de trabajar por el decreto del Gobierno”, recuerda Antonio Salazar quien incide en que, además, “muchas empresas, especialmente las subcontratas, despidieron a sus trabajadores durante el parón de abril o presentaron un ERTE, por lo que los trabajadores afectados no deberían recuperar ninguna hora, puesto que no les ha sido abonada”.

A esto se añade que, al restablecer la jornada partida, muchos trabajadores almuerzan en la propia obra y “se está haciendo sin medidas de prevención. Las empresas no cuentan con comedores adecuados, los trabajadores no tienen equipos de protección individual adecuados, no hay mascarillas, ni guantes, ni geles hidroalcohólicos… ni siquiera se cumplen las distancias de seguridad y todo ello está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores e incrementando el riesgo de contagio”, lamenta Salazar quien advierte que CCOO no va a dudar en denunciar los incumplimientos del acuerdo que detecte, puesto que sigue en vigor y se estableció, precisamente, para proteger a los trabajadores ante la pandemia del covid-19.