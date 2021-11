CCOO marcha en Córdoba contra los recortes de la patronal del sector de la limpieza

Unas 300 personas se han manifestado este sábado 6 de noviembre en Córdoba para mostrar su rechazo a los recortes que la patronal del sector de la limpieza pretende imponer en el convenio colectivo que lleva negociándose un año. "Hace un año que iniciamos la negación en la que ha habido una posición de la patronal de no querer negociar las cuestiones que se vienen planteando", ha señalado el secretario general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar.

Salazar ha explicado que "las propuestas de la patronal son cada vez más cicateras, más de recortes" y "entendemos que, en este caso, la negociación tiene que ir encaminada a reconocer derechos y a no quitar derechos".

Las propuestas de la parte empresarial pasan por incluir todos los conceptos laborales dentro del salario mínimo. "Mantiene el salario mínimo, porque no puede hacerlo de otra manera, pero a cambio quiere quitar la antigüedad, quitar pluses de festivos, quitar la mejora del 100% de la IT en los primeros 20 días y contemplar el plus de transporte como complemento cotizable para alcanzar el SMI", ha resumido.Para CCOO, esta es una posición que "ni por asomo vamos a admitir como sindicato" y esto "nos lleva a la movilización", ha puntualizado Salazar, quién ha recordado que el convenio de Córdoba es el segundo de Andalucía con peores condiciones laborales.

El dirigente sindical también ha advertido de que el sindicato seguirá movilizándose por la dignificación del sector e hizo un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores para que muestren su rechazo a un convenio que certifica una importante pérdida de derechos.