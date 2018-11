Bellido se compromete a recuperar el proyecto de la Ronda Norte descartado por la Junta

El portavoz del PP, José María Bellido, se comprometió ayer a recuperar el proyecto de la Ronda Norte descartado por la Junta de Andalucía por ser "inviable" y cuya coste se planteaba en 220 millones de euros. "Yo no me voy a conformar con que nos dejen sin ronda o tener una ronda de segunda", aseguró Bellido, quien insistió en que el proyecto "no es que sea inviable, sino que requiere de una inversión", a lo que él se comprometió y adelantó que irá en su programa electoral. "Hay que sacar ese proyecto del cajón", dijo el portavoz popular, quien apostó por el proyecto original "valga 60, 80 o 100 millones". Bellido criticó también que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, se comprometió a iniciar en julio de este año el tramo municipal de la ronda "y todavía no ha empezado nada". "Es una nueva venta de humo", criticó el concejal popular, quien además advirtió de que "nos preocupa especialmente la ejecución del aval que tanto peleamos desde el gobierno del PP", ya que, recordó, ha habido algunas quejas en la urbanización de Mirabueno.

Bellido recordó igualmente que iniciar el tramo municipal sin tener en cuenta el autonómico implica que "algo más de 40.000 vehículos" circulen por la zona de la Arruzafilla y Santa Rosa. Este volumen de vehículos "supondría una barrera física similar a la que hace décadas ejercieron las vías del tren", aseguró el concejal popular en referencia a unas quejas que ya realizó el movimiento ciudadano.

El portavoz popular también criticó ayer los asentamientos que hay repartidos en la ciudad, sobre todo en la zona de Chinales, y pidió más medios para atender a estas personas sin recursos.