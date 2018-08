Bellido tacha de "chapuza" la gestión del Palacio de Torrijos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, continuó ayer con la denuncia de los planes fallidos de la Junta de Andalucía en la provincia,, dentro de la campaña de Incumplimiento Localizado. En esta ocasión, el edil criticó la gestión por parte de la Junta de Andalucía del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que lleva cinco años cerrado, aunque su apertura está prevista para el próximo mes de octubre. Bellido recordó que esta situación ha provocado la pérdida de visitantes congresuales en Córdoba, lo que se traduce en una pérdida de miles de euros en los ingresos del sector turismo.

El concejal del PP dividió en cuatro puntos "la chapuza de Torrijos". El primero y más importante para el popular es la escasa capacidad de las salas auxiliares de este edificio, con cabida para unas 300 personas. "El Palacio de Torrijos no está en buenas condiciones y para los profesionales no es un espacio útil", sentenció. Aunque el salón plenario tiene capacidad para 1.000 personas, el popular incidió en que estas instalaciones no están preparadas para acoger congresos de tamaño medio. La segunda medida que criticó Bellido fue la licitación de la gestión del palacio de congresos sin que estén finalizadas las obras de mejora. Este hecho conlleva un bajada del canon en hasta 40.000 euros debido a que no se sabe cuando terminarán las obras.

Otra de las medidas que no compartió el popular son los déficits con los que cuenta el espacio, como la inexistencia de muelles de carga para que puedan entrar camiones u otros dispositivos de carga y descarga. La cuarta y última denuncia de Bellido fue la reserva de días por parte de la Junta para uso particular, "lo que limita las posibilidades de explotación".

El popular aseguró que todas estas anomalías se deben corregir empezando por establecer una fecha de finalización de las obras, y que estas conlleve una ampliación en las salas auxiliares.