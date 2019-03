Bellido acusa a la alcaldesa de “vender humo” con la estrategia Córdoba Logística

“Buscaban suelos que ya estuvieran urbanizados, solo y exclusivamente para construir una nave y empezar a funcionar; desde la Agencia Idea se le trasladó que Córdoba contaba con suelos programados, tanto los que están en el entorno de El Álamo, que son de iniciativa privada, como en La Rinconada, competencia de la Junta”. Sin embargo, la alcaldesa ha puntualizado que “ no se pusieron en contacto con el Ayuntamiento en ningún momento, sino que lo hicieron directamente con la Agencia Idea, que estableció las posibilidades que tiene cada una de las localizaciones ofrecidas”.

La alcaldesa también ha hablado al respecto de este último asunto, puntualizando que se puso en contacto con la multinacional estadounidense “ hace más de dos años y medio ” al leer que buscaban suelos en el sur del país para instalarse, pero que no se ha recibido en el Ayuntamiento petición alguna de la entidad para “ buscar una localización de suelos que pueden estar disponibles ”. No obstante, Isabel Ambrosio ha aseverado que con el paso del tiempo conoció que “habían contactado con la Junta, a través de la Agencia Idea, que les hizo una propuesta de ubicaciones”.

El portavoz ha detallado que su grupo va a presentar un escrito en el Ayuntamiento y en la Gerencia “para que nos expliquen el por qué se está dando esta circunstancia y, sobre todo, lo que exigimos es que se rectifique y que se faciliten las operaciones necesarias para que la apuesta por la logística en Córdoba sea una realidad y no una simple foto en el Palacio de Congresos”. La otra noticia a la que se ha referido es que “los tres años que se ha tardado en tramitar una innovación en El Álamo han hecho que una gran empresa multinacional como Amazon, que había estudiado esos suelos para venirse a Córdoba, se haya acabado yendo a Dos Hermanas”.

“Hemos asistido a una paradoja, en su definición más estricta. Hemos asistido a una fantástica escenificación de la Córdoba Logística , de la presentación [ por parte de la alcaldesa en el Palacio de Congresos ] de la marca Córdoba Logística. Pero esa presentación, ese vender humo constante por parte de Isabel Ambrosio se ha topado de bruces con lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, con dos noticias que hacen que ese trabajo de la Córdoba Logística que han llevado a cabo empresarios, sindicatos y el Ayuntamiento no sirva de nada ”, ha puntualizado el portavoz municipal del PP, José María Bellido.

El PP anuncia 50 millones para los barrios de la ciudad

El portavoz municipal del PP y alcaldable por dicho partido a las próximas elecciones municipales, José María Bellido, ha anunciado en el mercadillo de Las Setas que si accede a la Alcaldía en el mes de mayo pondrá en marcha un plan para invertir 50 millones de euros en la ciudad. Bellido ha criticado que “la falta de inversiones del actual equipo de gobierno del PSOE e IU, que tiene 120 millones de euros de superávit por no haber hecho nada”, así como el programa de inversiones en los barrios del actual cogobierno, el 50 Obras, 50 Barrios. “Del ejercicio 2018 de este plan no se ha hecho aún ninguna actuación”, ha insistido. “Lo que hacen es no gastar el dinero del que disponen”, ha sentenciado el portavoz del PP.