Bellido quiere calcar el modelo de la Junta y que Vox apoye el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), espera que "igual que se ha producido en el presupuesto de la Junta de Andalucía, con un magnífico trabajo del Gobierno regional y el portavoz de Vox, donde se ha podido desbloquear la tramitación" para 2021, "en Córdoba se actúe con la misma responsabilidad".

Bellido pretende así calcar en Córdoba lo que ha ocurrido en la Junta de Andalucía, si bien ha dicho que "no hay ningún pacto ni de investidura, ni de gobierno con Vox, pero sí es cierto que se entiende desde el gobierno local que en los votantes de PP, Cs y Vox son muchos los puntos que nos unen para una idea de cambio en la ciudad", de modo que "esa idea de cambio se tiene que vehicular a través del presupuesto anual del Ayuntamiento", ha destacado.

En este sentido, ha defendido que "es mucho más lo que nos une, que lo que nos separa, y los puntos que hay en común sobre una idea futura de ciudad", de manera que "evidentemente siempre vamos a negociar con Vox para tratar de sacar esta ciudad y los presupuestos adelante", ha defendido.

PP y Cs en Capitulares ya pactaron con el partido de extrema derecha las ordenanzas fiscales de 2021, de manera que se acordó la rebaja de unos siete impuestos, que era una de las condiciones que impuso Vox. La idea original del cogobierno era la de congelarlos.

Al respecto, ha comentado que "una vez que se tenga clara cuál va a ser la financiación que van a tener los ayuntamientos del Gobierno el año que viene", que en el caso de la ciudad "podría rondar entre los 25 y 30 millones de euros" tras la última petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno con un fondo local de 3.000 millones. Por tanto, "cuando se tenga claro el horizonte financiero, se empezará a trabajar en la aprobación de los presupuestos", ha abundado el primer edil, quien ha afirmado que están "abiertos a negociar con Vox".

En relación con el citado fondo que pide la FEMP al Ejecutivo para el impulso y la recuperación económica y social a repartir entre las entidades locales, fundamentalmente por criterios de población, Bellido ha dicho que hubiera preferido mayor cantidad, "porque la FEMP desde el inicio siempre ha hablado de 5.000 millones de euros".

No obstante, ha afirmado que "no hay garantía" de que se apruebe tal enmienda para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, si bien ha remarcado que desde el PP se va a defender, porque "es lo mínimo que merecen los ayuntamientos", tras "atender las colas del hambre, hacer frente a los gastos" derivados por la pandemia del coronavirus covid-19 y "las ayudas sociales que se han multiplicado", entre otras partidas, sobre las que "no se ha recibido a día de hoy ni un euro de financiación extraordinaria por parte del Gobierno".

El alcalde de Córdoba ha lamentado que el Ejecutivo "no sólo se esconde en la gestión de esta crisis, dejando que sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que dan la cara y toman las medidas, sino que además no da medios para paliar".

La logística y El Álamo

Sobre las perspectivas del Ayuntamiento en materia de logística, el regidor ha indicado que "es de justicia agradecer la apuesta de la Junta de Andalucía con la ciudad", porque el centro logístico cuenta con "una demanda importante de grandes empresas logísticas nacionales e internacionales que quieren instalarse en la ciudad", todo ello "en coordinación con el Consistorio".

Además, ha recordado que el centro aún tiene una segunda fase por desarrollarse y "ya hay ofertas", por lo que "Córdoba tiene un importante futuro en materia logística por la ubicación", a la vez que "hay iniciativas privadas como la del Álamo, que quieren desarrollar suelos para atraer a empresas logísticas y se ha dado un paso importante en estos días, tras meses de trabajo, al registrar los promotores la iniciativa de forma oficial en la Gerencia de Urbanismo".

Para el alcalde, "eso supone una iniciativa privada para desarrollar suelos logísticos junto a la autovía A-4 dirección Sevilla", si bien "aún quedan muchos pasos que dar, aunque éste es el primero en firme", ha elogiado el alcalde, quien ha comentado que "los promotores dicen que hay un interés importante de empresas privadas", al tiempo que ha recordado "las experiencias del pasado, con interés de empresas que no se instalaron por la falta de decisión y agilidad" del gobierno local. En este caso, confía en que "sea una realidad".