Bellido cree que Ambrosio es "avalista" de la hipoteca de Sánchez con los independentistas

El portavoz del PP, José María Bellido, ha lamentado que la palabra de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "no vale un euro" después de conocerse las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Córdoba, ya que "no se recogen los proyectos que la regidora ha reclamado en los últimos meses. En este sentido, Bellido ha asegurado que Córdoba está "pagando" la hipoteca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contraído con los independentistas y que Ambrosio es "avalista" de esa hipoteca.

Bellido ha argumentado los datos de inversión por habitante, que en el caso de Córdoba capital es de 57 euros, mientras que "el gasto en Cataluña por habitante es de 272 euros, es decir, cinco veces más". El concejal popular ha detallado algunos números como que las partidas para Córdoba capital suman 18,8 millones de euros, frente a los 26,9 millones que se consignaron en 2018.

El portavoz del PP, además, ha criticado que el PSOE "haya intentado engañar a los cordobeses" y ha cuestionado "la capacidad de liderazgo" de la alcaldesa, puesto que no los proyectos que ha reivindicado no han tenido respuesta en los presupuestos.

En su análisis, Bellido ha recordado que "no aparece ningún plan de desarrollo industrial ni de empleo", pese a que Ambrosio lo ha reclamado y "culpaba" al Gobierno de Mariano Rajoy de que no apareciera en los presupuestos. "Los presupuestos apuestan por el corredor mediterráneo, que no pasa por Córdoba", ha asegurado el portavoz popular, después de que la regidora "haya metido a empresarios y sindicatos en un Titanic que se está hundiendo", en referencia a su intento de crear una plataforma de apoyo a la logística.

Cultura y comisarías

Bellido también se ha referido a la falta de partida para el Museo de Bellas Artes y ha lamentado que no hay "prácticamente nada" para las comisarías de Policía Nacional, un proyecto impulsado por el exalcalde y ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. "Tampoco están las estaciones del Cercanías, algo que la alcaldesa decía que era irrenunciable", ha apuntado Bellido. La escasa inversión para la Variante Oeste o la A-4 han sido otras de las críticas del portavoz popular.

Moción al Pleno

El PP, ha asegurado Bellido, presentará una moción en el próximo Pleno en referencia a los PGE y en la que se solicita dos cuestiones. Por un lado, que los 2,5 millones de euros de transferencias que llegan al Ayuntamiento de Córdoba "se destinen a la construcción de las estaciones" del Cercanías de la capital y, además, pedirá "que impliquemos a todos los agentes sociales para reivindicar lo que Córdoba merece", desde la Variante Oeste al corredor central. "Hay que establecer prioridades y no utilizar estos asuntos como escaparate electoralista", ha dicho.