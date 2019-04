El Ayuntamiento tiene un millón de euros en facturas sin auditar por la falta de personal

El Ayuntamiento tiene facturas por valor de más de un millón de euros que todavía no se han podido auditar por la falta de personal del Servicio de Intervención. La responsable de este área ha dado la voz de alarma y así lo ha recogido el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, quien avisa del "cuello de botella" que se está produciendo y que dificulta la gestión del Ayuntamiento.

La interventora ya dejó claro en su informe sobre los presupuestos de este año, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que no cuenta con personal suficiente y eso está provocando que en estos momentos exista "un gran volumen de expedientes pendientes de fiscalización, así como facturas, no solo del Ayuntamiento sino de todos los organismos autónomos, que hacen insostenible la situación y ralentizan la gestión ordinaria, con el consiguiente perjuicio no deseable para el interés público".

La Intervención tiene que informar de cualquier gestión del Ayuntamiento que requiera de una inversión, desde las obras en la torre del Alcázar a Mi barrio es Córdoba, lo que condiciona mucho el desarrollo de estos proyectos. La responsable, según ha detallado Fuentes, ha puesto cifra a ese volumen de facturas: un millón de euros.

El servicio de fiscalización del Ayuntamiento de Córdoba es uno de los que cuenta con menos personal de Andalucía. La propia interventora detalla que su equipo está formado por 14 personas -aunque en junio serán 12-, mientras que Málaga hay 64 personas y en Sevilla, 54. En la Diputación de Córdoba, por ejemplo, hay 24 trabajadores.

Intervención advierte que "de no solventarse esta situación podría producirse un colapso en este servicio que se trasladaría al resto de servicios municipales". La responsable de este departamento ha informado al Tribunal de Cuentas sobre esta situación.

También en Tesorería

El departamento de Tesorería también ha lanzado un mensaje de alarma sobre su escaso personal que, en su opinión, se puede solventar tirando de la bolsa de interinos. Fuentes ha detallado que "estamos hablando de colapso en Tesorería a principios de junio" por lo que ha pedido "que se actúe de inmediato".