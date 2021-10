El Ayuntamiento explica que no puede imponer un impuesto a los patinetes en Córdoba porque "no lo permite la ley"

El Ayuntamiento de Córdoba ha explicado que no tiene "margen de maniobra" para imponer un impuesto a los patinetes en la capital cordobesa. Esta respuesta llega tras la petición del Consejo Social de la Ciudad de Córdoba de la incorporación a la fiscalidad de los vehículos de movilidad personal. Así lo ha explicado el delegado de Hacienda del Consistorio, Salvador Fuentes, este martes tras la Junta de Gobierno Local.

La propuesta, ha explicado Fuentes, "no depende jurídicamente de nosotros, tendría que plantearse en el Congreso de los Diputados pues ahora mismo depende del Gobierno Central y no hay margen de maniobra" por parte del Ayuntamiento. La idea, sin embargo, "es estudiarlo" pero no será para el año 2022 "porque no nos permite la ley", ha explicado el edil.

Fuentes ha recordado que Tráfico ha hecho campañas de concienciación para divulgar que los patinetes "no son para las aceras", en este sentido, afirma que "entonces tendrán que modificar la ley para que se pueda poner algún tipo de tasa a estos vehículos".