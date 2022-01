El Ayuntamiento denuncia que el Gobierno central deniega las ayudas de los fondos europeos al comercio de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que el Gobierno central denegó unas ayudas de 2,87 millones de euros de los fondos Next Generation al comercio cordobés. Córdoba se presentó a la convocatoria de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el proyecto Córdoba digital: un comercio innovador y competitivo, proyecto que finalmente ha sido excluido del reparto de los 103 millones de euros en España, según ha denunciado el delegado de Presidencia del Consistorio, Miguel Ángel Torrico.

Córdoba, según ha defendido Torrico, "se presentó a esa convocatoria con un proyecto bueno para la ciudad, aceptando las reglas del Ministerio", que según el edil, "no hablaba de cofinanciación y ha sido a posteriori cuando hemos tenido conocimiento del rechazo de las ayudas porque no se aportaba cofinanciación". Con todo ello, el concejal considera que el Ministerio "ha hecho trampa" porque "no ha dicho las condiciones para optar a esas ayudas".

A raíz de esta decisión, que supo el Ayuntamiento el pasado 4 de enero, llevarán una moción al próximo Pleno, el 18 de enero, "para que el Gobierno de España rectifique" en la que consideran es la "tercera discriminación que el gobierno de Pedro Sánchez hace a Córdoba", tras denegar también las ayudas a zonas desfavorecidas y al turismo, según ha recordado.

Torrico ha criticado la forma en que el Gobierno central está repartiendo las ayudas pues de las subvenciones concedidas, "53 se dirigen a ayuntamientos gobernados por el PSOE y solo 23 a ayuntamientos gobernados por el PP".