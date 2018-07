El Ayuntamiento deja en el aire las obras de climatización de los colegios

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y delegada de Promoción de la Ciudad, Carmen González, no pudo confirmar ayer si las obras previstas de climatización en varios colegios de la capital podrán estar terminadas para el final del curso 2018-2019. González, que criticó al PP por haber acusado al cogobierno de "no hacer nada" con respecto a estos proyectos, afirmó que la idea es "ponerlas en marcha [las obras] en cuanto se vayan adjudicando". Pero, apostilló, eso "puede tardar" ya que "no se puede adelantar una adjudicación".

Eso sí, el interés del cogobierno es que esas obras, que suman un total de 19, estén acabadas a finales del curso que viene, esto es, en junio de 2019. Ayer mismo, según añadió González, llegó la última resolución de esas obras, pero aún queda por delante un largo proceso administrativo.

En este sentido, el proyecto presentado en abril por el Consistorio para esta casi veintena de centros contemplaba una inversión de casi diez millones de euros, de los que el Ayuntamiento debe poner en torno a un 10%, algo más de 990.000 euros (el resto tendrá que abonarlos la Junta). La idea, apuntó la portavoz municipal del PSOE, es que en el pleno de agosto (que se celebrará a finales de julio) se apruebe que esa cantidad se cubra con el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, si bien también reconoció que podría tener que llevarse al pleno de septiembre.

La socialista defendió el trabajo del gobierno municipal y recordó que es "la primera vez que el Ayuntamiento invierte en la mejora de los colegios más allá del mantenimiento", por lo que se dirigió de nuevo a los populares para recordarles que "no es bueno generar malestar" entre la ciudadanía con temas de este tipo.

Mediterráneo, Hernán Ruiz, Juan de Mena, Antonio Gala o San Fernando son algunos de los centros que se beneficiarán de estas obras.