El Ayuntamiento busca empresa que gestione la Velá al menos dos años

El pasado mes, el Consejo de Distrito Sureste anunció que había vuelto a rechazar -como ya hiciera el pasado año- participar este año en la organización de la Velá de La Fuensanta. Así lo confirmó el presidente del organismo, Enrique Rodríguez, quien apuntó que la decisión responde a los mismos motivos que el año pasado, como la falta de tiempo y la improvisación por parte del gobierno municipal. "Como no se ha producido ningún cambio, no lo vamos a hacer", aseguró Rodríguez, quien lamentó que el equipo de gobierno se mueve en una "política de hechos consumados" que dificulta la participación y, por tanto, "hemos decidido no participar y dirigir nuestras energías en otros frentes de trabajo", sentenció.

Tras la negativa, la Delegación de Promoción de la Ciudad ha sacado a concurso la gestión para éste y el próximo año de la organización de la tradicional cita del calendario festivo cordobés. La licitación es por 31.400 euros y el contrato cubrirá la programación de los días 6 al 9 de septiembre de 2018 y del 5 al 9 de septiembre de 2019. Ese documento, que se firmará con la adjudicataria, tiene por objeto tanto las contrataciones artísticas como las infraestructuras necesarias para las actividades que con motivo de la Velá de La Fuensanta se llevarán a cabo en la plaza del Pocito y el plaza de la Juventud. El contrato podrá ser también objeto de dos prórrogas anuales.

El contrato sale a licitación por un precio total que asciende a los 31.400 euros

El Ayuntamiento justifica la licitación en que "esta administración no cuenta con suficiencia de medios materiales para cubrir las necesidades objeto de la contratación, ni pueden ser ejecutadas por el personal que presta servicio a la entidad". "Al tratarse de una programación artística que comprende una multitud de contrataciones y contactos con artistas -con varias actuaciones al día-, ello conllevaría la necesidad de realizar por el servicio una gran cantidad de contactos con representantes o artistas, contrataciones y gestiones, así como disponer de un conocimiento muy específico sobre la materia que hace que no sea posible por los propios medios de la entidad", añade el Ayuntamiento en el pliego de licitación.

El contrato ha de garantizar, entre otras actividades, este año que el jueves 6 de septiembre en la plaza del Pocito debe organizarse un concierto de copla -a las 23:00- y una actuación flamenca -a las 24:00-. También que el viernes 7 debe haber una actuación de baile por sevillanas y copla -a las 15:00-; una fiesta infantil -a las 20:00-; la actuación de al menos dos coros rocieros -a las 21:30-, y una fiesta con orquesta o grupos de baile -a las 23:00-.

Mientras, para el sábado 8 se pide que se organice la actuación de al menos dos academias de baile o una actividad de baile similar -a las 14:00-; una actuación infantil en la que debe de haber payasos -a las 21:00-; una actuación de flamenco -a las 22:00-, y "una actuación estelar con artista o grupo reconocido" -a partir de las 23:30-. En el pliego de licitación se incluye asimismo que el domingo 9 de septiembre la empresa adjudicataria debe organizar una batukada o ambientación similar -a las 13:00-; una actuación flamenca con cuadro de baile -a las 14:00-; animación musical -a partir de las 20:30-, y la actuación de un grupo de baile -a partir de las 21:30-. El programa demandado para 2019 es similar.