El Ayuntamiento arranca ahora el plan de asfalto de 2017 que incluye a 15 calles

El área de Infraestructuras iniciará ahora el plan de mantenimiento de firme -que consiste en el asfaltado de calles- correspondiente al año 2017 y que se sufraga con los remanentes del ejercicio de 2016. En total se beneficiarán 15 calles, la mayoría en el Distrito Sur, y se destinará un presupuesto de 445.000 euros, según explicó la concejala delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi.

Pernichi volvió a achacar a la Ley de Contratación el retraso en la licitación de este proyecto. Hay que tener en cuenta que el Consistorio tiene hasta final de año para poder justificar las obras. La cuantía que no se haya gastado tendrá que destinarse a la amortización de deuda. Pernichi aclaró que el desarrollo de las actuaciones va a depender mucho de la climatología. "Tenemos unos meses y la intención de Infraestructuras es llegar a tiempo", aseguró la concejala, quien reconoció que están teniendo los mismos problemas para las obras del plan Mi barrio es Córdoba. De hecho, todavía no se ha adjudicado ninguna actuación de las 25 previstas para este ejercicio. El plan tiene un presupuesto de 4,7 millones pero aún no ha comenzado ninguna actuación y todavía hay algunas actuaciones pendientes de 2017.

Pernichi explicó que las calles incluidas corresponden a las "necesidades de los vecinos" que les hicieron llegar en su momento y que ya se está trabajando en el próximo plan. Las calles incluidas en este plan de mantenimiento del firme son la avenida Carlos III enlace con avenida de LIbia, el tamo final de Blas Infante, doctor Gómez Aguado, carretera Madrid en el entorno del colegio de Alcolea, la calle Campiña en Santa Cruz, zona de maniobras de autoescuelas en la Amargacena, la glorieta de carretera de Granada, acera del Lindero, avenida de la Diputación, Libertador Joaquín Da Xilva, Loja, Cáñamo, avenida de las Lonjas, glorieta de Mercacórdoba y carretera de Madrid. En total serán 55.000 metros cuadrados.