El Ayuntamiento de Córdoba recurre para evitar devolver dinero a la Junta del Plan de Grandes Ciudades

La Junta de Gobierno Local ha aprobado un recurso de reposición para evitar la devolución del dinero de las obras del convento Regina del Plan Turístico de Grandes Ciudades, por el que el Ayuntamiento de Córdoba tiene que devolver a la Junta la cantidad que no ha utilizado o que sí se ha utilizado durante todos estos años pero sin fines turísticos. Así lo ha informado la edil de Turismo y primera teniente de alcalde, Isabel Albás.

"Hemos trasladado a la Junta de Andalucía que las obras acometidas en el convento Regina iban dirigidas a potenciarlo turísticamente", ha detallado Albás este lunes, después de que el Gobierno regional reclamase 170.000 euros de dicha actuación, y ha explicado que "ahora esperaremos a ver qué nos contestan".

Al respecto, la concejal ha detallado que el recurso les permitirá "explicar que nosotros no estamos de acuerdo" con que la Junta reclame esos 170.000 euros del convento Regina porque "una cosa es que estuviera en proceso de resolución el contrato, pero la realidad es que esos 170.000 euros iban destinados a acabar una obra que tenía un presupuesto de más de un millón de euros y se ha ejecutado muy poco", pero "hay que pelear y argumentar lo que estimamos conveniente", ha subrayado la edil.

Al respecto, ha comentado que "la Junta estimó oportuno que ese importe había que devolverlo, no así con el Templo Romano, que tenía una ejecución del 60%", a la vez que "hicieron una transferencia de un importe determinado para llevar a cabo otro tipo de actuaciones que, desafortunadamente, por el covid no se pudieron llevar a cabo, como en la luminaria del Puente Romano y el Alcázar de los Reyes Cristianos", ha citado.

Mientras, la delegada de Turismo ha asegurado que están trabajando en el nuevo plan turístico, aunque ha precisado que "hasta que no se resuelva definitivamente el anterior Plan Turístico de Grandes Ciudades de forma oficial y con una asistencia técnica no se puede llevar a cabo". En él confía en "reflejar las necesidades reales que tiene la capital y que estén contenidas cosas realizables, para no encontrarse con situaciones como se ha dado el caso del Templo Romano o del convento Regina, que no se han podido acabar".

En su momento, Albás había señalado que de los 178.000 euros ejecutados en el convento Regina "no se podrían considerar como turísticos, por lo que tenían que devolver el importe porque "no están acogidos a la subvención".

Cuando llegó el nuevo equipo de gobierno a Capitulares había dos pilares que se estaban resolviendo: el Templo Romano y el convento Regina. Las actuaciones previstas no se han terminado por problemas en su desarrollo y trabas burocráticas.

En concreto, el Ejecutivo autonómico había adelantado a Córdoba más de 2,2 millones de euros en subvenciones para el desarrollo de actuaciones previstas en el Plan de Grandes Ciudades, pero Capitulares solo ha podido justificar con facturas obras por valor de más de 1,7 millones. Así, el Ayuntamiento debería devolver un total de 494.963 euros.

Por otra parte, en la Junta de Gobierno se ha tomado conocimiento de delegar en la edil María Luisa Gómez Calero el ejercicio de las atribuciones en materia de Casco Histórico, el mismo día que se ha puesto en marcha la comisión de investigación del caso Torrejimeno, al tiempo que se ha aprobado el expediente de contratación de la obra de adaptación para la Casa de Acogida.

Presupuestos

Albás también se ha referido al atasco en los presupuestos municipales, que espera que "esta semana ya se pueda tener el acuerdo suficiente" para sacar adelante las cuentas y con ello "seguir trabajando desde el equipo de gobierno y también con el máximo consenso posible, porque eso será lo mejor para la ciudad".