El Ayuntamiento de Córdoba muestra su respaldo al Orgullo Lgtbi (sin bandera en la fachada)

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la delegada de Igualdad, Eva Timoteo, y a concejales de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, excepto de Vox, ha leído el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día del Orgullo Lgtbi, que se celebra el próximo domingo 28 de junio.

El Ayuntamiento ha mostrado así su respaldo al colectivo, aunque el objetivo era hacerlo a través de una declaración institucional que finalmente no fue posible sacar adelante ante la negativa de Vox a dar su visto bueno.

Tampoco será posible este año colgar la tradicional bandera del Orgullo en la fachada de Capitulares dada una reciente sentencia del Tribunal Supremo que no permite colocar ninguna bandera que no sea oficial (europea, española, autonómica, provincial o municipal). En cualquier caso, Bellido ha dicho que la sentencia "no nos impide poner pancartas", algo que se hará en próximos actos teniendo en cuenta que la citada sentencia es relativamente nueva y no ha habido tiempo de preparar nada en este sentido.

Con respecto al manifiesto de la FEMP, Bellido ha leído que se renueva con este documento "el compromiso de las Administraciones locales con la igualdad de trato y de oportunidades, reconociendo la determinante contribución que la Constitución Española ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el avance de nuestra sociedad y subrayando los progresos que se han alcanzado, a lo largo de estos últimos 40 años, en favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta de la mayoritaria y/o se identifican y expresan con otro género distinto al que socialmente se les adjudica".

Dentro de la declaración también se manifiesta la condena a "cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio que tenga en su origen la orientación sexual y la identidad de género" y se reclama "la elaboración y aplicación de una política europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las personas Lgtbi que preste especial atención a la discriminación múltiple y a la violencia cuyo origen se encuentra en la orientación sexual y en la identidad de género".

El manifiesto de la FEMP incluye además "la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente para llevar a cabo las competencias en esta materia que nos permitan asegurar la implementación adecuada de todas las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles".