El Ayuntamiento de Córdoba insiste en que negociará "hasta la extenuación" para evitar la huelga de Aucorsa

El presidente de la empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa), Miguel Ángel Torrico, ha insistido en que la entidad negociará "hasta la extenuación" con su plantilla de trabajadores con el objetivo de lograr un acuerdo que evite los paros parciales anunciados por el comité de empresa para los días 3, 4 y 5 de enero, entre las 11:00 y las 22:00, "una huelga que perjudican a los ciudadanos", ha sentenciado Torrico. La huelga está prevista ante "las infructuosas reuniones en la negociación del nuevo convenio colectivo", según el comité de empresa. La protesta ha contado con el respaldado de la plantilla, con un 92,54% de los votos emitidos en referéndum.

Las pretensión del comité de empresa es "la aproximación en la equiparación de derechos laborales con el resto de empresas municipales del Ayuntamiento de Córdoba", pues "estamos a años luz de ellas". demás de los paros, se van a adoptar otras medidas adicionales, entre ellas la de no realizar horas extraordinarias, pues, "si la empresa está falta de personal es por no haber llamado en su momento a los compañeros de la Bolsa de Conductores", cuando "aún quedan cinco por entrar".

Torrico ha defendido que "se lleva a cabo un esfuerzo por parte de la gerencia, fundamentalmente de los responsables de Recursos Humanos de la empresa, de negociación importante; en lo que va de año van 18 reuniones ya y la última de ellas a iniciativa de la propia gerencia, no tanto de los sindicatos, sobre posibles avances en la negociación del convenio colectivo", ha apuntado.

El responsable de Aucorsa ha mantenido que se continuará con esa voluntad de negociación "hasta la extenuación", con el fin de asegurar la calidad del servicio que se presta de la empresa pública a los cordobeses y la viabilidad pública y sostenibilidad financiera de las empresas municipales", y con ello "todos los puestos de trabajo y las condiciones laborales", en "la medida de lo posible".

Torrico ha indicado que, antes de la pandemia, eran 17 millones de euros de déficit "los que el Ayuntamiento aportaba con dinero de todos los cordobeses, se subieran o no se subieran al autobús" y ha anunciado que se trabaja con la Delegación de Hacienda para que en los presupuestos de 2022 se incremente esa cantidad.

Además, ha indicado que que "con los remanentes de los presupuestos de 2020 y 2021 se ha incrementado hasta 4,5 millones de euros para asumir por parte del Consistorio las pérdidas ocasionadas por la pandemia", en la que "ha habido pérdidas mensuales de hasta el 90% de viajeros en los meses de confinamiento y se han perdido unos cinco millones de euros al año de ingresos respecto a ejercicio anteriores", todo ello "por falta de confianza y el efecto de la crisis económica provocada por la pandemia", ha lamentado. "

Frente a la demanda del comité de empresa, Torrico ha defendido que "el incremento de la masa salarial de las empresas públicas, como Aucorsa, no lo determina ni siquiera el Ayuntamiento, ni siquiera la empresa, sino que el máximo se determina por el Gobierno central cuando hace su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece los límites máximos para todo el sector público en general y no distingue administraciones". "Con esos parámetro es con los que hay que negociar; los paros parciales un arma de presión que no perjudica al gobierno municipal, ni al alcalde, ni al presidente de la empresa, sino a los cordobeses que algunos días muy especiales, como son 3, 4 y 5 de enero, para compras, pueden verse privados de un servicio público esencial", ha sentenciado.