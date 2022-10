El Ayuntamiento de Córdoba desmiente a los artesanos y asegura que aún no ha cedido el suelo para el mercado navideño de las Tendillas

El Ayuntamiento de Córdoba ha desmentido al colectivo de artesanos que desde 2015 participa con sus puestos en el mercado navideño de las Tendillas amparado bajo la organización de la Asociación de Belenistas y asegura que tiene "dos solicitudes" sobre la mesa respecto a la cesión de suelo público en la céntrica plaza.

Fuentes del Consistorio resaltan que aún "no hay elegido", mientras que los artesanos han segurado esta misma mañana que la delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico, Marian Aguilar, les comunicó en una reunión celebrada el 21 de septiembre que este año el montaje del mercado correría a cargo de Centro Córdoba.

Las mismas fuentes aclaran que el Ayuntamiento no adjudica el mercado ya que "no es el organizador", sino que "concede ocupación de vía pública" y, por el momento, "no se ha producido resolución". "Las dos peticiones están en la Unidad de Vía Pública" para analizarlas, aseveran.