El Ayuntamiento de Córdoba se desmarca de las celebraciones del Día de la Mujer

El Ayuntamiento de Córdoba se ha desmarcado de los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer (8-M) después de que el Pleno haya rechazado dos mociones al respecto. La primera era un texto de la Plataforma Nosotras Decidimos presentado por IU y Podemos y la segunda era en realidad una enmienda del PP y Cs a esa moción de IU y Podemos. El voto contrario de Vox a ambas, por considerarlas excluyentes, ha impedido que ninguna de las dos prosperara. "Excluyen ustedes a millones de mujeres cuando hablan en la moción del derecho al aborto", ha sentenciado como uno de los motivos del rechazo de su grupo la portavoz de Vox, Paula Badanelli.

El punto de la primera de las mociones que ha impedido que el PP y Cs la hayan apoyado ha sido el que demandaba que las delegaciones y organismos municipales dediquen el 10% de su presupuesto a políticas de igualdad dentro del II Plan Transversal de Género del Ayuntamiento. La enmienda del PP y Cs era parecida a la presentada por IU y Podemos, pero sin incluir este punto.

Durante el debate, la viceportavoz de IU Alba Doblas ha lamentado que no se ha llegado a un acuerdo respecto a una moción "que parte de la plataforma Nosotras decidimos y de los colectivos feministas de la ciudad, por lo que cuenta con un gran respaldo social y ciudadano". Para Doblas, dotar al Plan Transversal de Género, que ha insistido en que no se está ejecutando, de un montante económico es algo imprescindible para que desde el ámbito municipal se transversalice la política feminista y que eso afecte a todas las delegaciones.

Mientras que la edil de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha defendido que "el apoyo de la Delegación de Igualdad al Plan Transversal de Género es claro, cierto y contundente, no solo presupuestariamente, también con proyectos. "El consenso no ha sido posible porque desde el 26 de mayo se le pide al Ayuntamiento que demuestre una y otra vez lo que al anterior gobierno no se le pedía y esto lo que hace es dividir, lo que es un juego muy peligroso y ahí no nos van a encontrar, ha subrayado. También la edil del PP Marián Aguilar ha insistido en que la transversalidad, la igualdad y el enfoque de género en el presupuesto están garantizados.

La socialista María Isabel Baena ha pedido al equipo de gobierno que apoye a las asociaciones feministas de Córdoba, "unas asociaciones que a diario dan respuesta a muchas mujeres que sufren desigualdad, violencia machista o brecha salarial, y debemos trabajar con ellas desde del Ayuntamiento porque es la administración más cercana al ciudadano". Y Cristina Pedrajas (Podemos) ha lamentado "que tengamos que seguir hablando de las desigualdades de género y que haya personas y grupos políticos que nieguen esa realidad. Ese negacionismo es lo más peligroso que nos está ocurriendo".