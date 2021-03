El Ayuntamiento de Córdoba centra su programación por el Día de la Mujer en la conciliación laboral

La programación organizada por el Día Internacional de la Mujer del Ayuntamiento de Córdoba se adapta a la pandemia y tiene como objetivo visibilizar la corresponsabilidad de los hogares cordobeses, sobre todo durante los meses de pandemia. Las actividades, presentadas por la primera teniente de alcalde y delegada de Igualdad, Isabel Albás, este lunes 8 de marzo, comprenden mesas redondas, la reivindicación del papel de las mujeres en el deporte y jornadas folclóricas.

La programación, que "será responsable y adaptada a las normativas sanitarias", se enfocará en la influencia de la pandemia, el confinamiento y el teletrabajo en los hogares cordobeses porque "sin conciliación es muy difícil conseguir el reto de la igualdad", ha arrancado ya con el despliegue de una lona con el lema "Córdoba, ciudad corresponsable con la igualdad", en Capitulares.

Albás ha expresado que "hoy es un día muy especial, un 8 de marzo diferente en el que la sociedad reivindica el papel de la mujer, pero también para valorar positivamente los pasos que las mujeres hemos ido dando" y ha agradecido la labor de la exdelegada, Eva Timoteo, que dimitió después de que se descubriera que había estado durante más de año y medio ejerciendo un cargo público y cobrando por su actividad de procuradora sin contar con la compatibilidad necesaria.

La delegada ha destacado la colaboración de Igualdad con el club de balonmano femenino Adesal, que ha presentado la nueva equipación del club, porque "apostamos por visibilizar la igualdad y el papel cada vez más protagonista de la mujer en el deporte".

Programación del 8-M

El 13 de marzo se desarrollarán las jornadas folclóricas La Copla a las 11:30 en el palacio de Orive, que formarán parte del Ciclo folclóricas, modernas y leídas, que durante todo el año analizará aspectos relacionados con la tradición, la transgresión y el pensamiento con perspectiva de género. Se pondrán en marcha iniciativas sensibilizadora que difundan la obra y la trayectoria de mujeres artistas.

La jornada tendrá dos partes, entre ellas una entrevista a Martirio con la periodista María José Martínez y el espectáculo de teatro Libres, que homenajeará a folclóricas destacadas de España. Las actividades tendrán aforo limitado con cita previa.

El 18 de marzo se presentará una encuesta por la Delegación de Igualdad sobre la corresponsabilidad y el impacto del covid-19 en el reparto de tareas domésticas en los hogares cordobeses, a las 12:00 en la Casa de la Igualdad, y posteriormente se realizará una mesa redonda denominada Los cuidados tienen rostro de mujer.

Además, los autobuses de Aucorsa llevarán la leyenda "Córdoba, ciudad corresponsable con la igualdad". Albás, ha destacado que "lo importante es que el resto del año se siga trabajando en pro de esa igualdad", siendo fundamental que tanto hombres como mujeres "trabajemos conjuntamente y desde la educación, base de cualquier sociedad".

La concejala, por último, ha puesto de relieve además que "las mujeres ya estamos rompiendo barreras, estamos dando pasos de gigantes, pero no necesitamos que nadie no lo ponga fácil, necesitamos igualdad, las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, no tener que sortear muros sino partir de la misma situación que los hombres". Para conseguir la ansiada igualdad "es fundamental que tanto hombres como mujeres trabajemos en la misma dirección, que vayamos de la mano, la educación es el pilar fundamental de toda sociedad".