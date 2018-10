La Axerquía critica que los vecinos no pueden aparcar en Miraflores

La asociación vecinal La Axerquía denunció ayer la ocupación del aparcamiento de Miraflores por no residentes cuando esta zona está calificada como Acire. Esto ocurre, explicaron desde la asociación, los fines de semana, cuando los vecinos "se quedan sin aparcar un día tras otro". Este aparcamiento, añadieron, presenta varias deficiencias, la principal, que una de sus entradas no tiene ningún tipo de vigilancia. Además, según La Axerquía, cuando los vecinos llaman a la Policía para denunciar estos hechos ésta "no responde indicando que está saturada y sin efectivos".

Desde la asociación de vecinos reprocharon que situaciones como ésta "incrementan la indignación vecinal" por el aumento del ocio nocturno en la zona "que no sólo no nos deja descansar, sino que ya no nos deja ni aparcar nuestros coches en una zona ya de por sí saturada de afluencia masiva tanto local como foránea". En este sentido, también denunciaron que, "además del agravio y la imposibilidad para la vecindad de poder acercarse a sus domicilios", se le multa por detenerse más de cinco minutos con el vehículo, "aunque no obstaculicen el tráfico", frente a los 20 minutos que se aplica a los que no son residentes.

La Axerquía recordó que los vecinos de la zona siempre "han luchado" por los aparcamientos para residentes y pusieron como ejemplo el parking de la Herradura. Además, también insistieron en que tanto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como el de el Protección del Casco Histórico (Pepch) contemplan la necesidad de dotar de aparcamiento estos barrios para los vecinos que lo habitan. "Cuando se ejecutaba el Plan Urban había un acuerdo con el Ayuntamiento: quitar los coches de las calles a cambio de aparcamientos asequibles para los residentes y usuarios de la zona", añadieron.

Sobre esa necesidad de plazas para vehículos en la zona, la asociación de vecinos apuntó que lleva varios años pidiendo la construcción de un aparcamiento en superficie parecido al del Cementerio de la Salud. Este se ubicaría, recordaron, precisamente en el solar que ahora mismo se utiliza como parking junto al Puente de Miraflores, aunque se ha propuesto que se amplíe.

"La construcción del aparcamiento en Miraflores es imprescindible para todos los residentes de la zona y el Campo de la Verdad", apuntó la asociación. Por ello, desde la Axerquía pidieron al Ayuntamiento que "dé salida inmediata a esta reivindicación dando coherencia a sus propios presupuestos establecidos en el PGOU".