Aviso amarillo por bajas temperaturas el domingo en varias comarcas de la provincia

Muchísimo frío el que nos vuelve a esperar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar para este domingo 13 de enero el aviso amarillo en la provincia de Córdoba por bajas temperaturas.

Según detalla la Aemet en su página web, la provincias estará bajo este aviso hasta la mañana del domingo, intervalo durante el cual puede llegar a alcanzarse los cuatro grados bajo cero.

Las comarcas afectadas son la Campiña, la Subbética y Los Pedroches -en Belalcázar, por ejemplo, se esperan tres bajo cero-. El resto de zonas no experimentan alertas por bajas temperaturas ni ningún otro fenómeno meteorológico, aunque eso no quiere decir que no vaya a hacer bastante frío. En la capital el mercurio no bajará del grado por debajo de cero y no subirá de los 16.