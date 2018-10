Aucorsa pierde un 2,8% de viajeros en el primer día del Cercanías

Las líneas de Aucorsa E, O1 y O2 -que conectan la capital con las barriadas de El Higuerón, Alcolea y Villarrubia- perdieron un 2,8% de viajeros el pasado lunes, día en el que se puso en marcha la red de Media Distancia -que se sigue denominando Cercanías- que conecta Villarrubia con Alcolea. Estos son los datos que aportó ayer el concejal delegado de Movilidad, Andrés Pino, quien aseguró a el Día que estas tres líneas reciben una media de 3.500 usuarios al día y que el 29 de octubre se contabilizaron "unos cien menos". En este recuento no se ha tenido en cuenta "las personas que iban a alguno de los cementerios", ya que se trata de viajes puntuales y que tienen que ver con estas fechas cercanas al Día de Todos los Santos.

Pino apuntó que se trata de una incidencia "menor" y que por el momento mantienen el plan que ya se trazó en la comisión de seguimiento del Cercanías de esperar un tiempo antes de acometer ningún cambio en la red de líneas. Hay que tener en cuenta que Aucorsa mantiene otras líneas hacia las barriadas periféricas: Cerro Muriano y Trassierra.

Los aparcamientos tuvieron una buena ocupación, sobre todo el de Villarrubia

El número de usuarios que perdió Aucorsa coincide aproximadamente con el número de billetes que se vendieron el lunes del Cercanías, según los datos facilitados por Renfe. Durante la mitad del día, más o menos hasta las 13:30, los billetes expedidos en las nuevas estaciones (Alcolea, El Higuerón y Villarrubia) fueron un total de 117. Hay que tener en cuenta que aquí no se contabilizan los abonos y tampoco las personas que partían desde Córdoba Central y Rabanales, el gran grueso de todos los usuarios que se montan en estos trenes. En este caso, desde Renfe detallaron que en Alcolea se vendieron, hasta la hora indicada, 53 billetes; en Villarrubia, 49 y en El Higuerón, una quincena.

El concejal delegado de Movilidad también ofreció ayer datos sobre la ocupación en los aparcamientos que el Ayuntamiento ha habilitado junto a las nuevas estaciones. Así, se han habilitado 59 en Alcolea, 123 en El Higuerón y 75 en Villarrubia. Pino aseguró que a primera hora de la mañana el de Villarrubia estaba "lleno", algo que justificó no sólo por los usuarios de esta barriada sino también por al cercanía con Encinarejo, de manera que los residentes en esta zona también pudieron utilizar este parking para tomar el cercanías. La ocupación de vehículos fue algo menor el Alcolea, reconoció el edil.

Desde Movilidad plantearon en un principio algunos cambios en las líneas de la periferia de manera que se pudieran conectar los recorridos con las paradas de la red ferroviaria. Sin embargo, posteriormente se descartó a la espera de que se vea realmente cuál es el impacto que tiene en la red de autobuses. Por el momento, parece que la incidencia será poca y así además lo apuntaban los estudios iniciales sobre el medio de transporte ferroviario. Aunque el tren tarda menos en conectar las barriadas, lo cierto es que el billete del autobús es más barato que el del Cercanías y, además, hay más paradas durante todo el trayecto.

Los trayectos cortos, por ejemplo, el de Rabanales-Alcolea (cinco minutos), cuestan 1,90 euros, hay billetes sencillos de 2,05 para tramos medios como Córdoba-Alcolea y el completo, el que va desde Alcolea hasta Villarrubia, tiene un precio de 2,80 euros. El objetivo en este caso es que esos precios bajen en un futuro no muy tardío, algo que ocurrirá si se pasa a considerar el servicio como Cercanías y no como Media Distancia, aunque no hay previsión de eso vaya a ocurrir por el momento.