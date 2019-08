Ascensión Zamora (Córdoba, 1968) es todo un ejemplo de mujer emprendedora. Cuenta que su empresa, Euroclima, “nació prácticamente de la nada” en 1998, en un momento en el que ella y su marido se habían quedado sin empleo. Sensi –como la llaman– tenía conocimientos de gerencia que ya había puesto en práctica en el mercado laboral; su marido había sido director gerente de una empresa del sector del frío; decidieron arriesgar y hasta hoy.

–Desde su experiencia, dele un empujoncito a quien se está pensando si emprender o no.

–Le diría que si cree en el servicio que va a dar a la sociedad, adelante. No obstante, en los tiempos en los que estamos no te puedes arriesgar a hacerlo a lo loco. A la hora de emprender, recomendaría hacer un estudio de mercado y después ver qué valor añadido le puedes dar a lo que haces con respecto a la competencia, con el objetivo de ser competitivos e intentar ser el mejor en tu campo.

–Y ahora, preside Asemeco...

–Sí, presido la Asociación Empresarial del Metal Mecánico, Tecnológico y Digital de Córdoba, una asociación que es la gran desconocida. Pero he de decirle, que soy presidenta no por iniciativa propia, sino porque me lo pidió la junta directiva de Asemeco, de la que ya formaba parte. En Asemeco hay grandes empresarios y creyeron en mí, lo que es de agradecer.

–¿Con qué retos ha asumido la presidencia?

–Bueno, uno de esos grandes retos es el de abrir las puertas a todos aquellos que quieran formar parte de la asociación.

–O sea, ampliar en número de asociados, que está en...

–Somos unos 250 asociados.

–El día de su toma de posesión, a finales del pasado junio, dijo literalmente que otro de sus retos era el de poner a la asociación en el lugar que le corresponde dentro de la sociedad cordobesa, ¿cuál es ese lugar?

–Asemeco tiene que tener mucha más presencia en la sociedad a la hora de contribuir, por ejemplo, a la formación para nuestro sector. No tenemos mano de obra cualificada. Además, necesitamos que Asemeco sea un referente dentro de las asociaciones de Córdoba; considero que a Asemeco hay que ayudarla también para ello.

–Demasiado tiempo demandando una mano de obra cualificada que no llega a cubrir toda la demanda del sector, ¿no es así?

–Sí, aunque más que demandándola, trabajando para conseguirla, como, por ejemplo, haciendo conciertos con el instituto del Zoco. Hemos implantado este año el Ciclo Formativo Superior en Control Numérico, pero hasta que esa hornada de trabajadores no salga... Es que la falta de mano de obra cualificada en Córdoba es aún un gran problema por resolver.

"Ojalá que, como nos dijo el alcalde, al final de año esté desatascada la Gerencia en el tema de la concesión de licencias”

–Con ese panorama, ¿echan de menos un mayor apoyo de la Administración?

–Burocráticamente, sí, muchísimo. Necesitamos que se nos facilite a las empresas llevar a cabo nuestra actividad, también.

–Encuentran entonces muchas trabas a la hora de llevar a cabo su actividad.

–Pues como le ocurre a todos los empresarios y no solo a los de este sector del metal o del frío....Todos los empresarios nos encontramos muchas trabas, por ejemplo, en cuestión de licencias, muchísimas. Esperemos que este nuevo gobierno municipal que tanto dice que va a sacar a la Gerencia de Urbanismo del atasco en el que se encuentra, pueda cumplirlo. Ojalá que al final de año, como nos dijo el alcalde [José María Bellido] esté desatascada en lo que a la concesión de licencias se refiere la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sería una gran ayuda.

–Hágame una radiografía del sector industrial en Córdoba.

–No voy a descubrir nada nuevo. La industria en Córdoba es escasa, pero porque no se ha liberado nunca mucho terreno industrial en esta ciudad ni se ha apoyado la iniciativa de montar industrias, jamás se ha hecho de verdad por parte del Ayuntamiento, por parte de la Junta de Andalucía o por parte de quien haya correspondido. Solo tenemos que ver que no tenemos el suficiente terreno industrial en Córdoba y que el poco que hay tiene unas deficiencias energéticas tremendas.

–O sea, que considera que la Administración no ha cuidado como hubiera debido a la poca industria que hay en Córdoba.

–No la ha cuidado, no.

–Y eso que los políticos desde las administraciones animan una y otra vez a emprender, ¿acaban también los empresarios descorazonados de escuchar siempre esos mismos discursos políticos?

–Los empresarios, como cualquier ciudadano. Es cierto que hablan de que Córdoba necesita más emprendimiento, contar con más empresarios, con inversores...se necesitan, sí, pero no se diseña ningún plan estratégico para conseguirlo y, además, a grandes empresas que han querido venir a instalarse aquí en Córdoba no se les ha beneficiado y se han acabado yendo a Sevilla, a Jaén....porque aquí no se les ha escuchado.

–Hágame ahora una radiografía del papel que juega la mujer en el mundo empresarial cordobés.

–Gracias a Dios, ese papel es cada vez más importante. Muchas mujeres somos ya las cabezas visibles de las empresas y todo ello cuando, en nuestro caso, pertenecemos a un sector que ha estado muy masculinizado. Sin embargo, en nuestra junta directiva, por ejemplo, estamos hasta siete mujeres, en una junta en la que hay un 40-60. A Asemeco me asocié en 2009 y en 2012 me hice responsable de una de las vocalías de la asociación; en ese momento entramos tres mujeres en la junta directiva. Fuimos las primeras formar parte del órgano directivo. Ahora, al acceder a la presidencia no he conseguido la paridad, pero lo cierto es que tanto en nuestra junta como en el empresariado hay bastantes mujeres al frente, aunque aún hay también bastantes escondidas.

–Antes le pregunté por los retos con los que afrontaba la presidencia de esa junta directiva de Asemeco y se quedó a medias en su respuesta.

–Es cierto. Mire, aparte de trabajar para conseguir muchísimos más asociados; mi objetivo además es que el asociado se sienta más escuchado. Queremos ayudar a los asociados en toda la trayectoria de su trabajo. En Asemeco, como ocurre en cualquier otra asociación, buscamos crecer. También queremos intensificar nuestra colaboración con otras asociaciones. Eso también es crecer.

–La unión hace la fuerza. ¿Por qué hay que asociarse a Asemeco?

–Hay que asociarse a Asemeco porque es el respaldo fundamental para las empresas que forman parte de la asociación, pero ya no porque sea Asemeco, es que considero que cada empresa tiene que estar asociada a su asociación sectorial, porque es la que le abre puertas con la Administración, la que si tienes un problema en materia laboral de cualquier tipo te va a guiar por dónde ir. Insisto, cualquier empresa debería pertenecer a su asociación sectorial.

–Antes hablaba de que Asemeco es la “gran desconocida” para la sociedad cordobesa.

–Sí, considero que sí lo es. Incluso me ha ocurrido que cuando le he dicho a alguien que iba a la sede de Asemeco me han preguntado, ¿pero eso qué es? También a veces cuando le he dicho a alguien que iba a la sede de CECO [Confederación de Empresarios de Córdoba] me han preguntado lo mismo. Es algo que llega a ser lógico, la gente que no es del sector desconoce lo que son las asociaciones que lo representan.

–Imagínese que le pregunto qué es Asemeco, ¿qué me contesta?

–Que somos una organización empresarial independiente y sin ánimo de lucro que aglutina y representa a las empresas del sector metal mecánico de la provincia de Córdoba, tanto de industria, comercio y servicios. Entre las empresas asociadas se encuentran presentes las pertenecientes a sectores como maquinaria agrícola, refrigeración, climatización, fabricación de maquinaria, rótulos luminosos, estructuras metálicas, calderería, fundición, mecanizados.... todo lo cual conforma un colectivo heterogéneo muy representativo y enriquecedor. Entre todos fortalecemos el colectivo y nos hace más grandes y activos.

–¿Y cómo se le puede dar visibilidad a ese desconocimiento que sobre Asemeco tiene la sociedad?

–Pues quizás necesitamos que se nos de visibilidad desde otros lugares de la sociedad, ¿quien? ¿cómo hacerlo?...ojalá yo lo supiera.

–¿Otros lugares de la sociedad como la Administración?

–Es una opción. La Administración debería darnos un poco más de visibilidad frente a la sociedad. Tenga en cuenta que empresas en Córdoba hay poquitas con respecto a la población que tiene. No obstante, también tenga también en cuenta que a un empleado por cuenta ajena, que haya una asociación de empresarios tampoco le interesa mucho a lo mejor. Si le hablas de CECO, pues como si le hablas de CEA, o de Asemeco....

–Desde la Administración se apostó por un pacto por la industria hace pocas fechas, en el que estaban los sindicatos y estaban los empresarios.

–¿Dónde está ese pacto? porque yo es que no lo veo. Un pacto de ese tipo en Córdoba, cuando no tienes suelo ni logístico, ni para la industria, ni cuando tenemos energía en los terrenos...Yo creo que Córdoba necesita que, independientemente del color político que haya en el Ayuntamiento, los proyectos se diseñen a largo plazo y que sean consensuados por todos los partidos políticos que haya en ese momento, porque es que si no Córdoba no va a avanzar industrialmente. Tiene que ser un plan estratégico real y a largo plazo, que no sea voy a ver qué es lo que voy a hacer yo en estos cuatro años, porque Córdoba se merece mucho más.

–¿Y qué piensa cuando se habla desde los distintos partidos y administraciones del tema del impulso a la logística en Córdoba?

–¿Que qué pienso? Que se podía haber trabajado muchísimo más en ese campo. No sé si podemos decir que casi hemos perdido el tren de la logística, mientras otros lugares han ganado esa batalla, como es el caso de Antequera. No obstante, aún así Córdoba geográficamente es la bomba para ser centro logístico, lo que tenemos que tener es el terreno y las comunicaciones necesarias para ello. Tenemos que ver su viabilidad y no gastar fuerzas en algo que no se pueda llevar a cabo.

"Córdoba necesita un plan estratégico industrial a largo plazo con el compromiso de todos los partidos”

–La principal industria en Córdoba capital es la del turismo, lleva muchos años siéndolo, ¿considera que eso ha mermado de alguna manera el impulso a otros sectores productivos industriales que compitieran casi en igualdad de fuerzas con el turismo?

–Se pueden llevar las dos cosas. Tenemos el ejemplo de grandes ciudades que turísticamente tienen un aporte económico importante y por eso no dejan atrás la industria. No obstante, le diré que en nuestro caso la industria del metal tiene una facturación muy importante, importantísima para la ciudad, mucho más de lo que se cree la gente. Nosotros aquí en Córdoba tenemos empresas que son grandes desconocidas para el ciudadano de a pie y que tienen incluso sus patentes a nivel mundial.

– ‘Sin industria no hay futuro’ fue un lema que Asemeco utilizó hace unos cuantos años, ¿han logrado desde entonces convencer a Córdoba de que sin industria no hay futuro? ¿Se lo cree Córdoba?

–Los empresarios del metal nos los creemos. Una sociedad como la nuestra no puede permitirse vivir solo del funcionariado. Hay mucho funcionario, hay mucha empresa de servicio que están bien, pero para mantener a esos empleados en las empresas de servicios necesitas una industria que contribuya a ello. Córdoba no tiene más remedio que creerse que sin industria no hay futuro.

–A ustedes por lo menos no le podrán reprochar que no contribuyen al impulso de la industrialización en la ciudad en materia de formación...

–Nosotros hemos formado durante muchos años a jóvenes a través de cursos de soldadura. Éramos los únicos en la provincia que lo hacíamos. Ahora mismo nos hemos homologado a nivel de España contra incendios y nos están llamando desde Vigo por la Junta de Andalucía, porque somos los primeros que estamos homologados para dar esos cursos. Y si nos vamos ya a algo más técnico, por ejemplo, hablamos de que las empresas van evolucionando y si antes el trabajo de un tornero era todo manual, ahora eso se hace con control numérico, con el desarrollo de piezas en tres dimensiones, se programa, se mete en la máquina...Para eso estamos formando en Control Numérico. Igual que hay grado de informática, necesitamos una formación adecuada a las necesidades de hoy.

–¿Habla de la FP?

–Sí, de la FP DUAL. Ahora mismo en Córdoba en la FP Dual tenemos la de Control Numérico y en el primer año hemos contado con 14 alumnos. Necesitaríamos a lo mejor, por ejemplo, una FP en climatización, pero en DUAL, porque es donde se adquieren los conocimientos necesarios. Le aseguro que a nuestras empresas lo que le interesa es después quedarse como trabajadores a esos alumnos de prácticas. Yo no quiero aprovecharme de alguien en prácticas.

–¿Entonces es grande el nivel de contratación de ese alumnado?

–Totalmente, por la necesidad de mano de obra cualificada que tienen las empresas. En Control Numérico, por ejemplo, seis o siete empresas se han quedado sin alumnos en prácticas, porque no había suficientes. Insisto, el futuro la formación es la FP DUAL.