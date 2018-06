Arranca la cuenta atrás para el nombramiento de Medina Azahara

Restan apenas unas horas, como mucho un día y medio, para que la Unesco tome su decisión sobre el yacimiento arqueológico de Medina Azahara y su nombramiento, o no, como Patrimonio Mundial. España, que tiene en el monumento cordobés al único representante de este año, acude hasta Manama (Bahrein) con los deberes hechos, por lo que, salvo sorpresas, Medina Azahara pasará a engrosar una lista única en el mundo, la de patrimonios mundiales de Córdoba -la más abultada de todas-.

Aún así, las administraciones, especialmente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, se han mostrado cautas hasta que el nombramiento no sea oficial. Pero, todo sea dicho, fuentes conocedoras de la designaciones de la Unesco entienden que, al haber llegado hasta aquí, ya está casi todo hecho. Hoy mismo saldrán del aeropuerto de Málaga rumbo a Bahrein el consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, y la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ambos acompañados de una delegación bastante más numerosa de representantes institucionales. El consejero apuntó ayer acerca de este viaje que acuden "cargados de optimismo, pero también con prudencia". Vázquez insistió en que "los deberes están hechos" con respecto a Medina Azahara, que conforma una candidatura que "reúne valores excepcionales". En la misma línea se pronunció Ambrosio, aunque sí reconoció su optimismo y añadió que no contempla "que en este momento haya algo que no haga posible que Córdoba cuente con esa declaración de patrimonio de la humanidad". La alcaldesa cordobesa se refirió a los informes anteriores para justificar ese optimismo, como el visto bueno del Icomos, aunque sí apostilló que "tenemos una opción, si bien hasta que llegue el momento no vamos a respirar tranquilamente".

El yacimiento acude con los deberes hechos a Bahrein donde no se esperan sorpresas

Hasta Manama viajarán también la delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. La primera se refirió ayer a "la implicación ciudadana, social y cultural en torno a la candidatura, lo que nos hace afrontar con más ilusión la inminente decisión final". Ruiz apuntó además que entiende como "necesario" el "reivindicar con fuerza Medina Azahara como uno de los mayores exponentes de la Córdoba califal, la Bagdag de Occidente, la ciudad culta, la de poetas, músicos y artistas, que quiere proyectarse al futuro para seguir siendo uno de los mejores reclamos históricos y patrimoniales".

Y una vez en Bahrein, habrá que esperar. A partir de esta misma tarde, el comité de valoración de la Unesco comenzará con la evaluación de todos los bienes que llegan este año con esperanzas de obtener el nombramiento. Son 29 las candidaturas que han llegado hasta este corte, y dentro de la lista de valoración, Medina Azahara ocupa el puesto número 19. Fuentes cercanas a estos ámbitos ya han señalado que, casi con total seguridad, no será hoy cuando se sepa si Medina Azahara obtiene el título, sino que será, o bien mañana, o bien el domingo antes del mediodía. La clave está en que se desconoce el tiempo que se dedicará a cada uno de los bienes que se presentan ante el comité de valoración de la Unesco, por lo que las cábalas que puedan hacerse ahora no son para nada definitivas.

Muchos tienen en mente la primera ocasión en la que la fiesta de los Patios optó a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue en 2011, y la Unesco rechazó la candidatura al entender que era necesaria más información acerca de la fiesta. Sin embargo, la situación no es la misma, porque, como ya se ha dicho, la candidatura de Medina Azahara lleva trabajándose muchos años y tiene un bagaje que hace confiar al 100% en su nombramiento.

En esta ocasión, el comité está compuesto por 21 países, entre los cuales se encuentran España, Cuba, Guatemala y Brasil. Este órgano es el encargado de estudiar las casi 30 candidaturas que ya han pasado un primer examen y donde se incluyen cinco sitios naturales, 22 culturales y tres mixtos. Además, se revisará el estado de conservación de 157 sitios, 54 de los cuales se encuentran en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, mientras que uno de ellos opta a salir de los sitios amenazados.