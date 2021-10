El profesor de la Universidad de Córdoba Antonio José Díaz, Premio Nacional de Historia

Antonio José Díaz Rodríguez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España 2021, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, por la obra El mercado curial. Bulas y negocios entre Roma y el mundoibérico en la Edad Moderna.

Se trata de una "investigación cuidada y rigurosa con un aire poético que arroja luz y nos acerca a una realidad poco estudiada y, en ocasiones, ocultada”, ha destacado este martes el jurado. El premio está dotado con 20.000 euros.

Con este libro, Díaz Rodríguez "amplía el campo de la ciencia y contextualiza las dinámicas sociales y políticas abordadas, aportando a la historia económica y de las finanzas unos episodios que suscitan el interés de los lectores yendo más allá de lo puramente económico”, añade el jurado.

Antonio José Díaz Rodríguez es doctor en Historia por la Universidad de Córdoba, donde es profesor en Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América. Entre de 2013 y 2017 desarrolló su labor comoinvestigador en Universidad de Évora, donde coordinó el Grupo de Investigación Sociedades, Poderes e Identidades y al que sigue vinculado como miembro integrado del Consejo Científico.

Desde marzo de 2017 es investigador contratado del Programa Juan de la Cierva-Incorporación en la Universidad de Córdoba. Simultáneamente dirige el Seminario Permanente de Divulgación Histórica El Archivo del Tiempo y es subdirector del Laboratorio de Estudios Judeoconversos.

Díaz, en conversación con Europa Press, ha alertado de que "el pasado no se puede pintar con brochazos gruesos" y, en relación a cuestiones como la de la Conquista de América por parte de España, ha afirmado que "el problema de base es perder el sentido de la complejidad".

"La historia va más allá de brochazos gruesos y esquemas simplistas. El pasado es mucho más complejo. Y en el caso de América y España, ahí tendríamos que entrar en la instrumentalización política que se está haciendo de la Historia", ha señalado el premiado, quien es profesor en el Departamento de Historia Moderna,Contemporánea y de América de la Universidad de Córdoba.

Díaz ha apuntado que el premio le ha pillado "totalmente de sorpresa" y, de hecho, desconocía que tuviera dotación económica. "Me acabo de enterar y estoy muy sorprendido por todo esto, estoy incluso un poco pasmado. Gracias al jurado por querer premiar a alguien joven", ha señalado.

De hecho, ha explicado que este premio le llega antes de las oposiciones a profesor que lleva tiempo preparando. "Ser investigador es una carrera muy precaria y yo me estoy consolidando ahora mismo. He estado muchos años fuera, me he formado en Francia, Italia o Portugal, pero cuando uno sale siempre vuelve enriquecido", ha añadido.

La obra premiada ha sido El mercado curial. Bulas y negocios entre Roma y el mundo ibérico en la Edad Moderna. "Hablo de ese espacio de negocios internacional que se crea para responder a las necesidades financieras de la Santa Sede a finales del siglo XV y del XVI", ha señalado.

"Era un instrumento que permitía legalizar operaciones fundamentales para llevar a cabo diversas estrategias sociales: fue una realidad tan cotidiana para ellos como para hoy nosotros puede ser internet", ha señalado, recordando la sentencia de que "conocer el pasado también ayuda un poco a interpretar mejor la actualidad".

"Por ejemplo, con la crisis de 2008, con esa realidad oculta que empapaba todos los aspectos y que no entendíamos porque sencillamente no sabíamos que existía. Parecía que poco menos que estábamos en una epifanía, descubriendo que la realidad internacional de las finanzas era así de complejas y que nos afectaban a todos", ha concluido.