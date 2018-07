Antonio Díaz critica "la inseguridad jurídica" del anuncio de García sobre licencias turísticas

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, habló ayer sobre el anunció del primer teniente de alcalde y delegado de Turismo, Pedro García, de limitar las licencias turísticas. A pesar de que, finalmente, el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) no llegó a aprobar la primera intención de García, Díaz sí que criticó el anuncio efectuado sin haber contado antes con la opinión del sector. En este sentido, el presidente de la patronal de empresarios cordobeses afirmó que "las limitaciones, las inseguridades jurídicas y las faltas de concreción no son nunca bienvenidas" en el mundo de la empresa. Y es que, en sus declaraciones, García no dejó del todo claras cuáles eran sus intenciones, para después decir que esas restricciones sólo se limitarían a los hoteles y a los apartamentos turísticos que quisieran instalarse en el Casco Histórico.

Con ello, Díaz prosiguió con sus críticas y manifestó en este sentido que "la economía de libre mercado no consiste en limitar" ya que, apostilló, "una cosa es limitar o suspender y otra es regular". Esto último, el regular, sí es necesario a juicio del presidente de CECO ya que se entiende que " hay un choque de distintas competencias" en toda la polémica de los apartamentos turísticos. Por esto mismo, Díaz apuntó que la decisión acordada la semana pasada en el consejo de la Gerencia de Urbanismo sí es "aceptable" porque supone que se pueda "comenzar a analizar" dicha problemática.

Lo que sí salió adelante gracias al voto de calidad de García fue iniciar la formulación de la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico para "favorecer y proteger el uso residencial y regular los nuevos usos turísticos que se está dando en la zona".