Antonio Díaz: “Córdoba necesita ya que el Gobierno impulse el Ramal Central Ferroviario”

–¿Por qué los empresarios cogen ahora la bandera reivindicativa de una conexión por autovía entre Córdoba y Jaén después de que los alcaldes la tiraran?

–Porque los empresarios padecen que no haya autovía entre Córdoba y Jaén. Está clarísimo que unas buenas vías de comunicación son absolutamente necesarias para el desarrollo empresarial y desde la Confederación de Empresarios de Jaén y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) vimos la oportunidad de reivindicar la aceleración de la conversión de la A-306, en el tramo que va desde El Carpio a Torredonjimeno en autovía, porque desde Torredonjimeno hasta Jaén ya lo es. Sería algo natural y desgraciadamente se está retrasando en el tiempo.

–Pero la Junta de Andalucía ya tiene aprobado un presupuesto para mejorar esa carretera.

–Es cierto, pero lo que los empresarios lógicamente necesitan es una vía rápida. En el momento, por ejemplo, en el que llega la aceituna, esa carretera, con los tractores y los camiones que circulan por ella, es una vía lentísima.

–Otra reivindicación de CECO es la conversión en autovía de la N-432 (Granada-Córdoba-Badajoz), lo que será la A-81, cuando el Gobierno lo que tiene pensado es que el tramo entre Zafra (Badajoz) y Espiel (Córdoba) sea carretera convencional, ¿creen factible convencer al Gobierno?

–Me remito a las alegaciones acordadas en la Diputación que suscribimos junto a la propia institución provincial, los sindicatos y los alcaldes, unas alegaciones dirigidas al Ministerio de Fomento en las que se exige que desde el minuto uno la A-81 tiene que ser autovía en su totalidad.

–¿Pero creen de verdad que la A-81 se va a construir? Se lo pregunto porque su horizonte es a muy largo plazo y en la provincia hay ejemplos de proyectos parecidos finalmente desechados como aquel de la autopista que conectaría Córdoba con Toledo.

–Confiamos en que se haga, aunque desgraciadamente el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Es cierto que los recursos son los que son y que las decisiones políticas también son las que son, pero esa conversión de la N-432 en autovía está más que justificada.

–Otra de las reivindicaciones de CECO en los últimos años tiene que ver con la logística. Se llevaba muchos años hablando de la Córdoba logística y ahora parece que empieza a ser una realidad.

–Estoy absolutamente convencido de ello. Se está haciendo realidad tanto desde la iniciativa pública como desde la iniciativa privada. En Córdoba en los últimos años se han tomado una serie de decisiones que están volviendo a recalificarnos en el mapa de la logística y de la estrategia logística.

–¿Qué papel diría que ha jugado para ello que Defensa le adjudicara a Córdoba ser sede de la futura Base Logística del Ejército de Tierra?

–La base militar ha situado a Córdoba en el mapa de la logística y de la tecnología y va a ser un punto de inflexión absoluto; y a la base –que son 82 hectáreas– hay que sumar los terrenos que la rodean, donde irá un parque empresarial de 45 hectáreas. Pero a nivel público, por otro lado, contamos con el parque logístico de la carretera de Palma del Río, respecto al que la Agencia Andaluza de Logística y el Ayuntamiento de Córdoba han tomado las decisiones que llevábamos reclamando desde hace mucho tiempo para que ese suelo, esas parcelas, pudieran ser vendidas. Afortunadamente, desde que eso se ha producido, todo lo vendible está ya vendido y en carga.

"Me quito el sombrero ante las empresas que han resistido todas las crisis que hemos tenido desde 2008; miles desaparecieron”

–Desde lo privado, un proyecto que apadrinó CECO fue el de la sociedad Prourban El Álamo, que supone 450.000 metros de grandes parcelas logísticas. Han pasado ya cuatro años de su presentación, ¿demasiado tiempo para hacerse realidad?

–No le voy a negar que los trámites van lentos, las cosas de Palacio van despacio, pero lo importante es que vayan. Estamos muy próximos a que llegue ese proyecto al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a partir de ahí luego al Pleno y posteriormente elevarlo a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva.

–Después de un año de la concesión de la Base Logística y según usted ha podido constatar desde entonces, ¿están preparadas las empresas de Córdoba para competir con las empresas de fuera a la hora de ser adjudicatarias de los futuros contratos de la Base?

–De todo hay en la viña del Señor. Hay empresas más que preparadas, perfectamente homologadas, certificadas y que ya están trabajando con el Ministerio de Defensa, a las que no les hacía falta que la Base Logística llegara para ello. Y otras más numerosas que están en esa fase de preparación.

–¿Qué están haciendo desde CECO al respecto?

–Por ejemplo, el mes pasado organizamos en la sede de la Confederación unas importantísimas jornadas de la mano del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra de España (MALE) a las que vino el general Sánchez Maldonado, responsable económico del MALE, y en las que a más de 200 empresarios se les estuvo informando de las posibilidades que tenían de poder ir preparando sus empresas, sus estructuras, sus decisiones, sus papeles, para poder ser proveedores del Ejército de Tierra. Esas jornadas han tenido una repercusión importante y me consta que ya hay empresas que están andando ese camino. No obstante, le insistiré en que tenemos empresas muy buenas, quizás de un tamaño no muy grande, pero sí de una especialización importante y le puedo poner ejemplos.

–¿Como cuáles?

–Pues, por ejemplo, en Córdoba tenemos una empresa, Talleres Corral, que está haciendo trenes en Francia y la tenemos, aquí, en Villarrubia. En Córdoba tenemos también una empresa que fabrica transformadores para las centrales nucleares, Hitachi Energy. Insisto, contamos con muy buenas empresas que hacen un producto muy bueno, lo que tienen que hacer es adaptar ese producto con esas certificaciones y homologaciones que exige el Ministerio de Defensa para poder ser así sus proveedores cuando llegue el momento.

–Volviendo a las comunicaciones y a sus reivindicaciones respecto a ellas, desde CECO insisten en que la Base Logística debe traer aparejado el Ramal Central Ferroviario de los Corredores Atlántico y Mediterráneo.

–Es que el Ramal Central es absolutamente esencial y necesario para el desarrollo logístico de Córdoba y por supuesto para la base militar; el Gobierno no puede ser insensible a ese detalle y debe impulsarlo ya. El Ramal Central Ferroviario – que conecta Algeciras con Francia pasando por Córdoba– es algo que está tardando bastante en su desarrollo, cuando están las decisiones ya adoptadas y cuando la Unión Europea tiene clarísimos cuales son los dos ramales que van a afectar al Sur de Europa. Desgraciadamente uno va más rápido que el otro para hacerse realidad.

"Es necesario que en este país haya un acuerdo de salvamento de la situación económica que vivimos y de la que está por venir”

–Hablando de reivindicaciones, ¿qué le demanda el empresariado cordobés al próximo Gobierno de la Junta de Andalucía?

–Demandamos que el Gobierno de la Junta piense en empresa, que Andalucía tiene mucho que decir en los próximos tiempos, pero que todo pasa por el desarrollo empresarial y por la posibilidad de expansión empresarial. Queda mucho por hacer en Andalucía, se ha avanzado y Córdoba no es ajena. Se lo enlazo con lo que hemos hablado sobre la logística: seguridad jurídica, eliminación de trabas administrativas y bajada de impuestos para recaudar más. En definitiva, que piensen en empresa.

–Muchas de esas demandas son reivindicaciones históricas del empresariado, ¿verdad?

–Sí. Es cierto que se ha avanzado algo en estos tres últimos años con la Junta. Ha habido una bajada de impuestos, tres decretos de reducción de trabas administrativas..., pero se puede seguir avanzando mucho más. Y por lo que yo he oído de algunos partidos que concurren a las elecciones, lo llevan en su programa.

–¿Cuál es la salud del empresariado cordobés tras los años más duros de la pandemia?

–Me quito el sombrero ante las empresas que han resistido todas las crisis que hemos tenido desde la de 2008 hasta la actual provocada por la invasión rusa de Ucrania, que ha disparado el IPC y subido las materias primas. Han sido miles las que en Córdoba se han quedado en el camino desde 2008. No tengo más remedio como presidente de los empresarios que quitarme el sombrero antes ellas, porque no es nada fácil mantener el tipo en tiempos de crisis y lógicamente la Administración tiene que adoptar medidas de apoyo a las empresas. Es muy fácil cerrar una empresa y es dificilísimo crearla.

–¿Y cuáles son las expectativas del empresariado cordobés tras lo más duro de la pandemia?

–Estamos en una situación a nivel de Europa y a nivel nacional en la que el gobierno que esté en el poder debe tomar medidas de protección de la empresa y de protección del trabajo. No es casualidad que desde las organizaciones empresariales hayamos llegado a un acuerdo con las centrales sindicales para el tema famoso de la reforma laboral. No ha sido nada fácil, un acuerdo donde todos nos dejamos muchas cuestiones en el tintero, pero se consiguió. Es necesario que en este país haya un acuerdo nacional de salvamento de la situación económica, del IPC, de un pacto de rentas donde realmente se adopten medidas y donde todos tendrán que ceder, pero que se adopten para salvar la situación económica que estamos viviendo y la que se nos avecina con la subida de tipos, una subida con la que el dinero va a costar mucho más conseguirlo y que te lo aprueben.

"Es de pena que a estas alturas todavía no esté solucionada la Variante Oeste, lo que supone una asfixia para el desarrollo empresarial”

–¿Cómo ve el turismo de congresos en Córdoba ahora que el Centro de Convenciones va a ser una realidad? ¿No cree que se ha perdido mucho tiempo a la hora de posicionar a Córdoba en este sector?

–Sí, en turismo de congresos se ha perdido mucho tiempo, pero creo que Córdoba va a ser una potencia importante del sector en los próximos tiempos.

–¿No le parece que el Centro de Convenciones queda un poco lejos de la ciudad, que está mal comunicado?

–Está clarísimo que hace falta potenciar una parada de Cercanías en la puerta del Centro de Convenciones. Hay que mejorar las comunicaciones también por carretera y ahí es fundamental la Variante Oeste. Es absolutamente de pena que a estas alturas todavía no esté solucionada la Variante Oeste. Eso es una asfixia absoluta para el desarrollo empresarial del parque logístico de la carretera de Palma del Río, una asfixia absoluta para una importante serie de industrias que están proliferando en la zona y, por supuesto, lo será también en su momento para el Centro de Convenciones.

–Hablando de otros sectores, ¿es bueno o malo que Córdoba siga dependiendo tanto del turismo?

–El turismo es una fuente de riqueza absoluta para Córdoba y su provincia e imprescindible, y a las pruebas me remito: Se paró el turismo con la pandemia y se morían las empresas, se morían los trabajadores y se moría la ciudad. Lo que pasa es que el turismo tiene que estar regulado y, de alguna manera, tutelado para que sea una fuente de riqueza ordenada. Eso no está reñido con que hay que hacer un esfuerzo y se está haciendo para que otros sectores al margen del turismo tengan una potencialidad en su desarrollo y ahí no voy a negarle que es muy importante el sector industrial.

–¿Por qué a Córdoba se le resiste tanto la creación de industria?

–Porque una industria necesita una inversión bastante más fuerte que a la hora de crear una empresa en otros sectores. Y eso supone también una especialización no ya del inversor, que partimos de la base de que la tiene, sino también de la mano de obra. Además, hay una falta de cualificación muy grande de trabajadores y trabajadoras en el sector industrial. De hecho, hay demanda, para lo que hay cazatalentos dentro del sector.