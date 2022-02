Hola, ¿es la Antártida? Aquí, la Universidad de Córdoba

La base Gabriel de Castilla se encuentra en la Isla de la Decepción, una zona volcánica activa situada a 13.000 kilómetros de España y a 1.000 kilómetros de la ciudad más cercana. En ella se encuentran militares españoles destinados para servir de apoyo a los investigadores científicos que acuden a esta zona austral.

Para dar a conocer su trabajo, desde hace varios años la Universidad de Córdoba (UCO) realiza una videoconferencia con la base, en una llamada en la que en esta ocasión han participado 200 alumnos de los institutos Blas Infante, Averroes, La Fuensanta y Séneca de la capital, que han conocido la labor de los investigadores y han podido, además, hacerles preguntas.

Ha sido el vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO, Enrique Quesada, quien ha dirigido la llamada y, de manera previa, ha recordado a los estudiantes la importancia de la ciencia "a la hora de solucionar los grandes problemas de la sociedad y para procurar la sostenibilidad en el futuro".

"La expedición se encuentra en su 35 edición y, además, se están desarrollando alrededor de 26 proyectos españoles de investigación científica. El objetivo fundamental de estos estudios es recabar datos climáticos y sísmicos para compartirlos con la comunidad científica de todo el mundo", ha informado Quesada.

En esta isla, además, se realizan otros proyectos de investigación relacionados con el impacto del calentamiento global en distintos aspectos de la vida; desde el cambio de comportamiento de los pingüinos hasta las variaciones de las poblaciones de microorganismos, tanto en mar como en tierra.

A la videoconferencia también ha asistido el subdelegado de Defensa en Córdoba, Íñigo Laquidáin, que ha hablado sobre las duras condiciones de la Antártida. "Se trata del lugar más seco de la tierra con temperaturas de hasta 90 grados bajo cero, su superficie esta cubierta en un 98% por hielo y los vientos pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora".

Al otro lado de la pantalla y desde la base Gabriel de Castilla, ha hablado el comandante Víctor Mariño, quien ha indicado que su equipo está formado por "13 militares: el oficial médico que se encarga de cuidarnos, el oficial veterinario, el encargado de la logística que controla el inventario de víveres, dos cocineros que preparan las comidas, el personal de mantenimiento para averías y el experto que asesora a los científicos en sus salidas".

La base está compuesta por distintos módulos: de vida, dormitorio, de descanso, de trabajo para el personal científico y un almacén con suministros que les abastecen durante varios meses. Además, "se está construyendo un módulo taller, más moderno que pueda albergar las nuevas investigaciones científicas", ha avanzado.

Las funciones de estos militares son de apoyo a los proyectos científicos: "Acompañamos a los investigadores por mar o por los glaciares hacia los distintos puntos de la isla. Realizamos trabajos logísticos en las expediciones que se realizan cada 15 días", ha detallado.

En cuanto a la fauna de la zona, el también jefe de la base ha reconocido que "lo más importante es saber que esta es su hábitat natural, por lo que intentamos no interactuar con ellos para no molestarles. Estos animales no están acostumbrados a la presencia humana". En esta zona antártica, es común poder observar pingüinos, lobos marinos, albatros o palomas antárticas.

Al acto también ha acudido la delegada de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, quien ha intervenido para señalar que "es, sin duda, un aliciente para nuestros alumnos conocer de primera mano las labores que se desarrollan en la base Gabriel de Castilla dependiente del ejercito de tierra".

A lo que ha añadido que "trabajar con proyectos de investigación es un complemento añadido a la rutina de nuestras clases para estimular procesos de aprendizaje; por ello, la investigación es una estrategia que nos abre muchas posibilidades en la escuela".