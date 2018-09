Ambrosio reconoce que el objetivo es llevar el Cercanías a la provincia

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, reconoció ayer que la puesta en marcha del Cercanías entre Villarrubia y Alcolea "ayuda" de "manera sustancial" a cambiar el concepto de transporte público, si bien apostilló que el objetivo es que "Córdoba se comunique con la provincia y que la provincia se comunique con Córdoba". Lo que quiere decir, tal y como admitió la regidora, que el Cercanías será "más rentable y más eficiente" si llega hasta Palma del Río y Villa del Río. Así se pronunció de nuevo Ambrosio sobre el nuevo servicio con el que contará la ciudad a partir de finales de octubre, tal y como anunció hace un par de días del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

En este caso, la alcaldesa defendió ayer que el Ayuntamiento "lleva trabajando desde el minuto uno" por este servicio y recordó que, desde que se declarara el tramo Alcolea-Villarrubia como obligación de servicio público, "no se había hecho absolutamente nada". Con ello, la alcaldesa señaló "la confianza y sensibilidad" del Gobierno del socialista Pedro Sánchez con este asunto, dejando entrever que dichas cualidades no existieron cuando el jefe del Ejecutivo era Mariano Rajoy.

La alcaldes entiende que el servicio será más rentable cuando llegue a Villa del Río

Ambrosio valoró también que el Gobierno vaya a garantizar "la voluntad de abrir un proceso para evaluar tanto las tarifas como las frecuencias" y que además tenga "muy en cuenta que el recorrido contará con dos paradas más".

Esa buena relación con el Gobierno de Sánchez fue lo que, precisamente, criticaron desde el PP. El viceportavoz de los populares en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, denunció que la alcaldesa no haya cumplido al 100% con las exigencias planteadas en una moción aprobada por el Pleno municipal. Para Fuentes, la regidora "no está en la que está", "no reacciona" y "no reivindica" lo que a, su entender, es necesario para que el servicio funcione de la manera debida. El popular recordó, por ejemplo, que uno de los puntos de la moción consistía en instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a que ejecute las dos estaciones pendientes (Poniente y Levante). Sin embargo, apostilló Fuentes, el ministro se refirió a este tema alegando que "ya hablaremos", algo a lo que Ambrosio no se refirió, mientras a Rajoy "sí se lo exigía".

Fuentes reprochó además a la alcaldesa que no convocara a la reunión con el ministro de Fomento al Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). Con ello, recordó otra parte de la moción que hablaba de consensuar el número de recorridos, los horarios y las tarifas del Cercanías entre este órgano de representación, el propio Consistorio, la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba (UCO).

Esto supone, a opinión de los populares, "una actitud totalmente indecente" por parte de la primera edil, así como una "política de brazos caídos" por no exigir lo que tendría que exigir.

De la misma forma, Fuentes también se preguntó por la ausencia en dicho encuentro de algún representante de la Junta de Andalucía. En este sentido, criticó que la alcaldesa dijera que la apuesta por parte del Ayuntamiento con el Cercanías crecerá, cuando esto debería ser tarea de las tres administraciones (Consistorio, Junta y Gobierno). "Todo no lo va a pagar el Ayuntamiento para tapar a Pedro Sánchez y Susana Díaz", denunció Fuentes.

El viceportavoz del PP en Capitulares también apuntó que su partido ha echado en falta un reconocimiento a quien fuera el impulsor del proyecto, el exalcalde José Antonio Nieto, así como a la inclusión de partidas para el Cercanías en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).