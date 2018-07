Ambrosio rechaza la moratoria para licencias turísticas que propuso IU

Punto y final al debate. La alcaldesa mostró ayer su oposición a la moratoria, para usos turísticos y otros distintos al residencial que propuso aplicar durante un año en una parte del Casco Histórico y como medida cautelar, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, su socio en el gobierno municipal, Pedro García (IU).

"Entendemos que no es el momento de establecer una anulación de todas y cada una de las licencias urbanísticas, ya sean para equipamientos hoteleros, para apartamentos turísticos o para viviendas, entre otras cosas porque tampoco es una competencia exclusivamente municipal", sentenció Isabel Ambrosio (PSOE) en una comparecencia pública en la que estuvo acompañada por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández. El consejero también mostró su oposición a esa medida que propuso García y que en un primer momento iba incluida dentro de la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) que plantea la Gerencia para luchar contra la gentrificación que sufre esa zona de la ciudad que es Patrimonio de la Humanidad.

"Estas cuestiones hay que medirlas en el tiempo. Creo que no sería lógico iniciar un trámite que seguramente no va a concluir a finales de este mandato y que va a ser una tarea que se va a encontrar próximo gobierno local", dijo la alcaldesa. "Es el momento de dejar sobre la mesa una cuestión tan sensible como esta y establecer un periodo de tiempo en el que podamos analizar hacia donde puede caminar la oferta turística que tiene la ciudad de Córdoba, pero no se puede penalizar a todas y cada una de las actividades que puedan funcionar en el Casco Histórico", añadió. La alcaldesa refirió que la posición del PSOE es la misma esgrimida en las comparencias previas al Pleno municipal de ayer por su teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, quien insistió en que , la suspensión de licencias "no resuelve el problema, pues la concesión de licencias para viviendas con fines turísticos es competencia de la Junta". Aumente recriminó que se inicie ahora la innovación del Plan de Protección del Casco, "pues es un proceso largo y que no se va a poder terminar antes de las próximas elecciones municipales".

Mientras que el consejero sentenció que "cualquier tipo de moratoria tiene que venir avalada, primero por el consenso de todas las fuerzas políticas, después del diálogo con el sector afectado y teniendo en cuenta la opinión de quien verdaderamente arriesga su patrimonio, los inversores".

El consejo rector de la Gerencia tratará hoy la formulación de la innovación del Pepch, pero ya sin la moratoria y con, entre sus puntos, la limitación del cambio de uso residencial-vivienda a otros usos, excepto a equipamientos; la definición de nuevos usos relacionados con la actividad turística; los requisitos de habitabilidad y limitación de la implantación de nuevos apartamentos turísticos y del uso de viviendas con fines o uso turístico; las condiciones de agregación y segregación de parcelas; y el uso temporal de solares.