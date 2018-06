Ambrosio matiza ahora su plan de actuación en los barrios deprimidos

Ni es un plan de empleo, ni se trata de un proyecto novedoso puesto en marcha tras haberse conocido que Córdoba tiene a cuatro de sus barrios -Las Palmeras, el Polígono Guadalquivir, el Sector Sur y la zona de Majaneque- entre los 15 más pobres de España. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, matizó ayer el anuncio que realizó sobre un plan integral, en el que se incluirían todos los planteados por los vecinos hasta ahora, y desde el que se coordinarían todas las actuaciones. "Es un plan de transformación social cuyo objetivo es evitar la exclusión social. No es un plan de empleo, sino un plan que nos permite intervenir socialmente", dijo la regidora, consciente de su explicación el día anterior no fue del todo clara.

Además, la inversión de cuatro millones -tres de ellos a cargo de la Junta- ya estaba prevista y se enmarcan dentro de las ayudas que el Ejecutivo andaluz otorga en toda la comunidad. "Es un plan de acompañamiento que tendrá que venir con planes de empleo concretos, para que sus condiciones puedan cambiar", insistió la regidora.

El PP afirma que "es muy triste" para las familias que se siga sin hacer nada

Quien se mostró muy crítico con el anuncio de la alcaldesa fue el portavoz del PP, José María Bellido. El edil relató que "lo que ayer [por el miércoles] anunció la alcaldesa es un parche de algo que se va a hacer en toda Andalucía, que se aprobó en un Pleno de la Diputación hace varios meses y que la Junta no contempla como plan de empleo", insistió Bellido. El portavoz popular destacó que "es algo que ya se iba a hacer independientemente de la noticia, por lo que me parece muy triste que salga para hacer ver que se está haciendo algo". De hecho, Bellido recordó que "durante un año ha incumplido el Compromiso por Córdoba, del que tampoco sabemos nada y confunde sus urgencias con las urgencias reales de la ciudad y de esos barrios". "Al final -prosiguió- me parece triste por las personas que viven allí", dijo el portavoz del PP en Capitulares.

La alcaldesa detalló que el plan se estructurará en tres fases. En la primera de ellas "se va a contratar a cuatro personas, trabajadores sociales y educadores sociales, para desarrollar un programa que permita hablar también de cuáles son los problemas estructurales que tienen y cómo mejorar las condiciones de los vecinos, a través de la formación, la empleabilidad y la apuesta social fundamentalmente para acceder al empleo".