El nuevo espectáculo del Alcázar de Córdoba será parecido al del Jardín Botánico de Madrid. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Córdoba ha propuesto que sea la productora Let,s Go Company -bajo el nombre Cirque Eolo- la empresa encargada de gestionar el nuevo espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos. Let,s Go es una promotora y productora de espectáculos de gran éxito nacional, que ha representado en la ciudad de Córdoba, obras como la saga The Hole, Dirty Dancing, El Guardaespaldas o La Familia Addams.

Asimismo, la productora destaca por éxitos como Ghost, el musical, que concluye este 20 de febrero su estancia en Madrid para arrancar la gira nacional con Bustamante interpretando el papel de Sam, o eventos como Abre Madrid y propuestas de ocio como Espacio Ibercaja Delicias en Madrid. Gracias a su trayectoria, la productora recibió en septiembre de 2020 el galardón Innovación y sostenibilidad que otorga el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día Mundial del Turismo.

El proyecto que llega a Córdoba, Naturaleza Encendida, ha conseguido un gran éxito en el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de Madrid, donde ha colgado el cartel de entradas agotadas en sus tres ediciones -llegando a alcanzar en esta última edición los 382.000 espectadores-. El proyecto ya ha viajado con sus diferentes ediciones al Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife y al Jardins de Pedralbes de Barcelona.

"Naturaleza Encendida es un proyecto lumínico que se caracteriza por presentar en cada edición un concepto único, con una narrativa inspiracional y adaptado a las características del espacio", destacan desde la empresa. Hasta ahora se han desarrollado las siguientes ediciones: Botánica, donde la vegetación cobra vida y se realzan las especies autóctonas, Life, sumerge al visitante hacia el origen de la vida y la concienciación medioambiental, Aquatic, donde el agua y las emociones son el centro del concepto creativo, y Explorium, inspirado en las exploraciones transoceánicas y con una zona inmersiva museística sobre la botánica realizada en colaboración con el CSIC.

"Naturaleza Encendida es una oportunidad única para vivir una experiencia inmersiva mágica. Un paseo donde el visitante es el protagonista, en un entorno natural, donde la vida se ilumina en el centro de la ciudad, en esta ocasión en el Alcázar de los Reyes Cristianos", sentencian desde la empresa.

Próximamente, la productora desvelará el concepto de un nuevo espectáculo diseñado exclusivamente para Córdoba y que contará con los últimos medios en tecnología relacionada con la imagen, iluminación y sonido, en un entorno único como es el que ofrecen los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos.