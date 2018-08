Al-Zahara exige una solución al problema del agua en Las Jaras

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara considera "inaceptable" la situación por la que atraviesa la urbanización de Las Jaras en cuanto al suministro de agua potable y reclama que no se dilate por más tiempo. Esta situación de déficit, aseguran, "no es casual y puntual, sino que a lo largo de mucho tiempo la vienen sufriendo estas vecinas y vecinos de una zona de Córdoba totalmente urbana". El colectivo apunta que si bien es cierto que el suministro de agua de esta zona no pertenece a la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), no es menos cierto que desde el Ayuntamiento debe darse una solución definitiva a esta situación tan demandada. "Emacsa debe hacer todo lo posible para hacerse cargo del suministro de agua de esta zona como en el resto de la ciudad y ofrecer un servicio de calidad", sentenciaron ayer.

Para Al-Zahara, la Gerencia de Urbanismo también "debe poner coto al galimatías urbanístico" que afecta a los vecinos y proponer una solución adecuada, corrigiendo errores cometidos como la supuesta recepción de las obras de la urbanización sin que se reunieran las condiciones adecuadas para ello.

La federación vecinal se posiciona tras conocerse que la empresa encargada del tratamiento del agua en Las Jaras, Lixico, ha recomendado a los residentes "no consumir este agua ni realizar el llenado de piscinas ni instalaciones similares hasta nuevo aviso", ya que el líquido presenta un color amarillento que están analizando.

Al-Zahara se congratula de igual manera de que en otra zona urbana de la ciudad como Trassierra se hayan puesto los medios necesarios para solucionar el problema de abastecimiento de agua, "pero creemos fundamental que estas soluciones tan básicas lleguen a todas las zonas que tienen este problema y resulta prioritario que para la urbanización de Las Jaras se den los pasos oportunos desde la administración para ver cumplida la tan ansiada demanda de un suministro adecuado". La directiva de la federación añade que va a intentar propiciar la celebración de una reunión al máximo nivel político y técnico que intente desbloquear la situación de la urbanización de Las Jaras en el próximo mes de septiembre.