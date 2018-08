Al-Zahara denuncia que el decreto de ocio debilita a los vecinos frente a los negocios

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba considera que con la aprobación del decreto de la Junta de Andalucía regulador de Modalidades de Ocio y Horarios de Locales Hosteleros "se vuelve a poner a la ciudadanía en una posición de debilidad frente a los negocios de hostelería, restaurantes, locales de ocio, etcétera", de modo que cree que "es un nuevo jarro de agua fría en la tan complicada relación entre ocio y convivencia vecinal".

La federación criticó ayer que "la aprobación de este decreto ha sido el último día de julio y, lo que es más grave, sin el necesario consenso de todas las partes implicadas", puesto que "ninguna de las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Centros Históricos de Andalucía han sido tenidas en cuenta".

La Axerquía defiende que con la norma el nivel de ruido nocturno será muy intenso

Según señaló el colectivo vecinal, "este decreto regulador es el marco legal donde los ayuntamientos deben ajustar sus ordenanzas para ordenar la siempre difícil convivencia entre vecinos y locales de ocio".

Desde la experiencia que esta federación tiene por su presencia en la Mesa de Veladores desde su inicio, aseveró que "actualmente el Ayuntamiento no tiene capacidad para controlar toda la problemática concerniente a veladores, mobiliario o autorizaciones, más aún cuando ahora con este nuevo decreto tiene que sumar el control sobre actuaciones en directo de pequeño formato, nuevos horarios de apertura y cierre, ampliaciones de horarios en días festivos y vísperas de festivos, entre otras". Al-Zahara advirtió de que "si hoy en día el Ayuntamiento no dispone de medios para regular la situación actual se entiende que con este nuevo decreto la situación se va a tornar más caótica e inasumible para los vecinos de la ciudad", que ven "incrédulos que al contrario de todas las opiniones -incluida la del Defensor del Pueblo Andaluz- se va a permitir que el nivel de ruido, masificación y molestias al vecindario vaya a aumentar de manera considerable".

Al respecto, señalaron que "los hechos demuestran que la capacidad del Ayuntamiento para velar por el descanso vecinal y una lógica y consensuada relación con el sector de la hostelería es muy limitada y la autorregulación de este sector en estos momentos se percibe como muy minoritaria".

Por ello, la federación va a exigir al Ayuntamiento "una próxima reunión para aclarar todos los extremos de este decreto y cómo va a afrontar su implantación en la ciudad", al tiempo que recalcó que el bienestar de los vecinos de una ciudad "debe primar sobre cualquier otra cuestión" y cree "firmemente" que con esta normativa va a ser "muy difícil cumplir con esta premisa universal".

"Dice el decreto que los agentes sociales y organizaciones ciudadanas han participado en su elaboración y que responde a las demandas municipales, empresariales, del sector de la hostelería y vecinales. Nada más lejos de la verdad. La pretendida participación en la elaboración del decreto por parte del vecindario de los pueblos y ciudades de Andalucía nunca existió. La voz del vecindario nunca se ha oído en la comisión ni en el Consejo Económico y Social", sentenció ayer también la presidenta de la Asociación de Vecinos La Axerquía, Juana Pérez.

Desde La Axerquía insistieron en que las asociaciones vecinales de zonas declaradas de gran afluencia turística o que tengan casco histórico no han recibido, como parte afectada, comunicación ni notificación alguna sobre el proceso de elaboración de la normativa por parte de la Consejería de Justicia e Interior. "En la mesa donde supuestamente se ha negociado y elaborado el decreto no había ninguna representación del vecindario ni de los cascos históricos, ni de ciudades patrimonio de la humanidad, ni de ningún otro lugar", defendieron. "¿Cómo vamos a estar de acuerdo con un decreto que atenta contra nuestro derecho al descanso? Este decreto no sólo transgrede derechos constitucionales básicos recogidos en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto sino que también contradice la Directiva Europea del Ruido, que establece claramente que las ciudades deben tender a disminuir las emisiones acústicas y ruidos producidos por la actividad humana", aseveran desde La Axerquía.

Pérez recordó que con la nueva norma el incremento de nivel de ruido nocturno será especialmente intenso en el centro de las ciudades, en los cascos históricos y zonas turísticas, "que son los lugares donde se concentran los locales de hostelería y restauración". "En todos los establecimientos de hostelería podrán instalarse equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, se autorizan conciertos en terrazas, se amplía del horario de cierre, los ayuntamientos podrán ampliar una hora más el horario de fin de semana y vísperas de festivos en todos los establecimientos, y dos horas durante las fiestas navideñas, la Semana Santa y las fiestas tradicionales y populares de cada municipio". puntualizó. En las zonas de gran afluencia turística, que en Córdoba abarca la casi totalidad del Casco Histórico, el horario de cierre se podrá extender hasta las tres de la madrugada.