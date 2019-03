“Ahora me levanto despejado; el aparato me ha dado un nivel de vida muy bueno”

La vida cambia de forma completa cuando una persona afectada por apnea del sueño recibe tratamiento. De estar cansada desde que se levanta pasa a tener una vida normal, sin pereza a realizar cualquier tipo de actividad.

Juan Antonio Martínez tiene 67 años y conoce bien esa sensación. Hace un año que usa un dispositivo CPAP para que su respiración no se interrumpa por las noches mientras duerme.

Hace tiempo que este palmeño tenía problemas de sueño; incluso roncaba y se quedaba en una situación de inconsciencia, momento en el que su mujer lo llamaba para que despertara. “Mi mujer se asustaba mucho porque me quedaba parado sin respirar”, por lo que fue al médico. Estuvo una noche en el Hospital Reina Sofía y le detectaron apnea del sueño.

“Como de noche no descansaba nada, de día me quedaba dormido en cuanto me sentaba”, explica Juan Antonio, que ahora, con la CPAP, se levanta “despejado, relajado; y cuando me acuesto cojo el sueño de momento”. “El aparato me ha dado un nivel de vida muy bueno, es muy efectivo”, concluye