"Adolecemos de un plan turístico consensuado y dotado de presupuesto"

El sector de las agencias de viajes vivió una transformación cuando la era de internet llegó para quedarse. El presidente de la asociación provincial que gestiona estas empresas en Córdoba, Antonio Caño, es uno de los representantes del sector turístico más presente en casi la totalidad de actos y acciones que se organizan de este tipo. Con la adaptación de este sector completada, Caño desgrana las claves de la caída del turismo en la ciudad y valora las relaciones que se producen entre los empresarios de este ámbito y el Ayuntamiento, que nunca han sido las mejores.

-¿Cuál es la situación actual de las agencias de viajes?

Había países con problemas políticos como Egipto o Túnez que hicieron que durante su crisis el turista internacional viniera aquí, se produjo el efecto del turista 'prestado'"Estoy convencido de que los empresarios están dispuestos a poner su parte en esa acción promocional para que los proyectos salgan adelante"

-A nivel nacional, las agencias de viajes este año han experimentado un auge, ya que los canales de distribución han vuelto a revivir situaciones de hace diez años. Ahí fue cuando surgió el boom de internet, cuando creíamos que las agencias iban en declive y al final ha ocurrido todo lo contrario. Las agencias online pertenecen, en más de un 30%, a nuestra asociación. Aquel boom provocó que muchas agencias que estaban en crisis cogieran esa doble herramienta que facilita internet y les sirvió para dar otro tipo de servicio a los clientes y defender el carácter de intermediación que se había perdido. La situación actual es bastante buena.

-¿Cree que la totalidad de las agencias de viajes serán online en un futuro?

-Eso es una herramienta más. El servicio offline [agencias físicas, las tradicionales] no puede faltar nunca, sobre todo cuando hablamos de viajes con una cierta especialización. La agencia de viajes tradicional va a servir de apoyo al canal de intermediación online y de asesoramiento al cliente que cuando está haciendo una compra en internet se ve un poco desprovisto de ayuda o de información. Cuando hay un viaje combinado o con cierta complicación, siempre el cliente acude a una agencia tradicional.

-¿Hay un perfil de cliente en las agencias de viajes?

-En las online sí. Normalmente, las online suelen utilizarlas viajeros que tienen entre 18 y 20 años porque han nacido en la era de internet y las agencias ya se encargaron de que las herramientas funcionaran y fueran lo más accesibles en un teléfono móvil. Nosotros defendemos cualquier intermediación siempre y cuando esté dentro de la legalidad y use las mismas herramientas de competencia legales que el resto. Las agencias online son un elemento más.

-¿Cuántas agencias de viajes hay en Córdoba?

-Es complicado de calcular porque hay agentes turísticos que no tienen licencia de agencia de viaje, pero que legalmente tienen la posibilidad de prestar el servicio siempre y cuando no sea un viaje combinado. Pero como agencia pura y dura podemos estar en torno a 100 o 110 en toda la provincia. Con servicio de intermediación podemos llegar a las 130 o 140. Hay casi un 25% más de intermediarios turísticos que prestan servicio que no cumplen con esa normativa que tienen las agencias de viajes.

-¿De qué manera afectó la crisis a las agencias de viajes?

-En plena crisis estábamos unos 70 u 80 y cerraron en torno al 15%-20%, el mismo porcentaje en que está creciendo ahora. En cuatro o cinco años hemos duplicado el parque empresarial en este sentido.

-¿Qué le parecen los últimos datos turísticos? Se han registrado caídas, excepto en julio.

-Había países con problemas políticos como Túnez o Egipto que hicieron que durante su crisis el turista internacional viniera aquí, se produjo un efecto que llamamos el turista prestado. No hemos sabido aprovechar la coyuntura y esa situación que nos favorecía entonces y que provocó una subida de las cifras ha cambiado al volver esos países a la estabilidad. Durante esos años de esplendor no hemos hecho una actividad promocional a nivel internacional (a nivel nacional sí se han hecho acciones de participación en ferias, pero siempre con Turismo Andaluz o Turespaña). Hemos tenido un verano y una primavera de esplendor a nivel de turista nacional, pero el internacional nos ha dejado por no haber hecho los deberes.

-¿Hay solución para eso?

-Debemos trabajar no solo en cantidad, sino en calidad, tienen que ir unidas ambas. Tenemos abandonado por completo el turismo de congresos y el de negocios. Las cifras pueden seguir bajando si no seguimos trabajando y sabiendo dónde dirigimos nuestras acciones promocionales. No podemos hacerlas de manera genérica, el mayor desestacionalizador del turismo es el de negocios, el que está de lunes a jueves, y eso no lo tenemos. También tenemos insuficiencia de plazas hoteleras. Para una buena acción promocional tiene que haber un equilibrio entre todas las partes, no es que únicamente falten plazas, que también, sobre todo de cuatro y cinco estrellas. También hay falta de infraestructuras, ahora parece que estrenamos el Palacio de Congresos. Si no hacemos esa promoción, al final seguiremos comercializando el destino turístico Córdoba con unos precios en fines de semana escandalosos y con insuficiencia de plazas hoteleras. En el territorio de la comunidad autónoma somos la primera potencia a nivel gastronómico y patrimonial, tenemos calidad para ser un destino de dos días y no de 1,5 días. Eso se consigue invirtiendo en promoción y no sólo la administración, también los empresarios. Todo el mundo tiene que aportar su granito de arena e invertir en su negocio.

-En cuanto a esa falta de turismo de congresos y negocio, ¿qué opinión le merece el retraso en la apertura del Palacio de Congresos y la situación del centro de ferias del Parque Joyero?

-El centro de ferias no sabemos para cuando estará y todo lo que se hace aquí se organiza en la Diputación, en carpas, en el Círculo o en hoteles. Estamos fuera del panorama expositivo de intereses empresariales, de marcas importantes. No se está haciendo nada en este sentido. Tampoco se hizo nada con el Palacio de Congresos y ahora se habilita a un 25% o 30%. Ahora mismo está en una situación, entre comillas, precaria. Además tampoco se ha podido hacer ningún tipo de captación porque no teníamos fechas, ni planos, ni dossier. Y los hemos reclamado hasta la saciedad. No podemos seguir quejándonos de esa mala gestión, así que esperemos que ese método que se le exigía a la adjudicataria se cumpla y que, con el tiempo, Córdoba esté en pleno apogeo a corto-medio plazo.

-Recuperando el tema de las plazas hoteleras, ¿se debe a falta de inversión privada o cree que el problema está en la Gerencia de Urbanismo?

-Ha habido bastante iniciativa a nivel empresarial en este sentido, creo que seguimos adoleciendo del mismo mal en la Gerencia de Urbanismo. No lo sé a ciencia cierta, pero por lo que veo en los medios de comunicación, donde la Confederación de Empresarios y el sector de la construcción exponen tantas quejas, es evidente que en los últimos años muchas licencias no ha habido y a los hechos me remito. Eso sí, siempre hay que buscar el equilibrio, no es cuestión de machacar a nuestros empresarios para que haya mucha plaza hotelera que al final en épocas de menos ocupación genere problemas, y tampoco es cuestión de que los precios de los hoteles estén desorbitados. En este sentido, un estudio decía hace un año que harían falta entre 400 y 500 plazas hoteleras de cuatro y cinco estrellas.

-¿Cómo ve la gestión municipal del turismo?

-Córdoba necesita de un nuevo gobierno, de un gobierno estable (que lo hay), pero una estabilidad con una definición del plan estratégico de turismo consensuada, algo que se está intentando hacer. Y también que ese plan se dote de presupuesto. No podemos pretender hacer más con el mismo presupuesto y a las pruebas me remito. Las acciones promocionales a nivel internacional son mínimas, por no decir cero. Adolecemos de un plan turístico consensuado con los empresarios y dotado económicamente.

-¿Y qué opina de las relaciones del sector empresarial con el Ayuntamiento?

-En los últimos meses ha habido buena relación, independientemente de la hostelería, donde se oye de todo. En nuestro sector de comercializadores hay buena relación, pero es cierto que por muy buena relación que haya lo que queremos es que haya dotación económica para la promoción. Estoy convencido de que los empresarios están dispuestos a poner su parte en esa acción promocional para que los proyectos salgan adelante. Yo personalmente, que represento a CECO en el Imtur, así lo reivindico. Tenemos que tomarnos un poco más en serio el turismo. Todos los gobiernos que hemos tenido han tomado el turismo como algo de lo que no hay preocuparse, se pensaba que el turismo venía solo por el hecho de ser Córdoba. Por muy buen destino turístico que tengamos, si no lo vendemos, tenemos ahí una competencia atroz. Sevilla, Málaga o Granada, que va a tener un AVE en breve.

-¿Deberíamos aprender de Granada?

-Creo que sí, puede ser un buen ejemplo, independientemente de la gestión nefasta de la comercialización de la venta de entradas de la Alhambra. Granada además tiene muy buena cercanía con Málaga y quien se queda allí 15 días lo primero que piensa es ir a Ronda, a Sevilla o desplazarse a Granada, no tiene vista nunca de ver Córdoba cuando está más o menos a la misma distancia. Granada aquí lo ha hecho muy bien y además tiene todos los elementos. Tiene aeropuerto, va a tener AVE, tiene el mar a 40 minutos escasos, nieve...

-¿Está el sector unido para conseguir todo lo que propone? Aún colea alguna polémica del Clúster Estratégico Fides.

-Hubo una época gloriosa de unión de las agencias, el comercio, la hostelería y la hotelería, pero gloriosa en cuanto a la unión, no en cuanto a la gestión de ese clúster, pero agua pasada no mueve molino. Hoy en día creo que hay una buena relación y las agencias siempre la han tenido con el resto. Cuando nos sentamos en el consejo asesor del Imtur hay muy buenos acuerdos y todo se hace por consenso.