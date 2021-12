Absueltos los dos profesores condenados en Córdoba por la la muerte de un alumno en los Baños de Popea

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a los dos profesores del Instituto de Educación Secundaria Colonial de Fuente Palmera condenados en primera instancia por un delito de homicidio imprudente por la muerte de un alumno en 2018, alumno que se ahogó durante una excursión en los Baños de Popea.

El pasado mes de junio, el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba condenó a los dos profesores por homicidio imprudente profesional menos grave al pago de una multa de 3.600 euros, así como al abono de una indemnización de 120.000 euros a la familia del menor fallecido. En ese momento, la acusación particular y el Ministerio Fiscal pidieron cuatro años de cárcel. Tras el recurso a la sentencia presentado por los profesores, la Audiencia Provincial de Córdoba los ha absuelto.

El juez insiste en que la sentencia dictada en primera instancia infringe el artículo 142 del Código Penal porque los profesores "no han cometido un delito de imprudencia, ni grave, ni menos grave. Así, en el texto se incide en que "es innegable que, por razones que se desconocen, el joven tuvo problemas en el desarrollo de la concreta actividad que lo llevaron a inmersiones que acabaron con su vida por ahogamiento a corta distancia de todos y sin que nadie, absolutamente nadie, se percatara de ello, una percepción inviable igualmente para todos, también para los dos docentes ojeadores, cuando resulta que, en el desarrollo de la actividad, tal menor se estaba comportando de la misma manera que lo hacían los demás, esto es, disfrutando del baño chapoteando en el agua con variados gestos y distintas posturas y sin dar en ningún momento muestra de problema de tipo alguno".

Al respecto, se apunta que "en el vídeo grabado por uno de los profesores encausados incorporado a la causa no se observa anomalía o torpeza de nado en ninguno de los menores, y sí juegos de inmersión de los mismos en el agua que llevan a cabo sin complicación alguna".

También insiste en que o eso "no apareja automáticamente que tan desgraciado accidente, que tal muerte, esté originada en la imperdonable falta de diligencia debida de los dos docentes a la hora de supervisar una actividad extraescolar (...) debiéndose de desconectar entonces el trágico resultado acaecido del comportamiento de los docentes, a los que el derecho penal no tiene nada que reprochar por la tan sencilla como poderosa razón de que no les puede exigir una movilización en garantía de la seguridad de los menores distinta de la que desplegaron".

Aún más, la resolución judicial, afirma que los profesores "estuvieron continuamente pendientes del devenir del nado de los adolescentes" y que ni ellos ni los compañeros de nado del menos fallecido se percataron de su desaparición, hecho que se detectó a la hora del conteo de los alumnos de la hora de regresar a casa.

Valoración del CSIF

CSIF Córdoba ha mostrado su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba en la que se absuelve a los profesores del IES Colonial de Fuente Palmera que fueron condenados en primera instancia el pasado mes de junio por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba por homicidio imprudente tras el fallecimiento de un alumno de este centro educativo en una excursión a los Baños de Popea que tuvo lugar en mayo de 2018.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, quien lamentó el fallecimiento del citado alumno y mostró su solidaridad con su familia, resaltó la labor de la asesoría jurídica del sindicato en las personas de Jaime Cruz y Rafael Espejo, que han llevado directamente la defensa de uno de los docentes encausados. Asimismo, la dirigente sindical destacó la importancia de la resolución judicial, sobre la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dada la inquietud y la preocupación que ha originado todo este asunto entre la comunidad docente.

El abogado Rafael Espejo señaló que “la Audiencia Provincial viene a darnos la razón en cuanto que el fallecimiento del alumno fue un desgraciado y lamentable accidente que nadie pudo evitar, además de que los magistrados refrendan nuestra tesis de que los profesores ahora absueltos hicieron todo lo que estuvo en su mano para impedir este trágico desenlace”.

Por su parte, la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, recordó que todo este caso conmocionó a toda la comunidad educativa a nivel provincial y autonómico, “ya que se puso de manifiesto las carencias y el desamparo de los docentes a la hora de la organización de las actividades extraescolares debido a que los profesionales de la enseñanza vimos que cualquiera de nosotros podía verse envuelto en una situación como la de los profesores del IES Colonial”.

La representante sindical aludió a varias medidas propuestas por el sindicato para reducir al máximo los riesgos derivados de estas salidas de los centros del profesorado y de los alumnos, entre las que se encuentra el aumento de los recursos humanos en la Educación Pública andaluza, así como una revisión de la normativa que regula estas actividades de cara a dar una mayor seguridad jurídica a los docentes y la dotación de más respaldo en la responsabilidad civil de estos profesionales.

Finalmente, el vicepresidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, se hizo eco del agradecimiento del profesor que fue defendido por la Asesoría Jurídica del sindicato por el apoyo recibido por toda la comunidad educativa en todo este proceso y resaltó la importancia de las actividades extraescolares a la hora de ofrecer al alumnado una formación integral.