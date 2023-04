ACDI, el sueño de la cordobesa Mariló Lozano para ayudar a otros jóvenes con discapacidad intelectual

A los tres años, a Mariló Lozano le detectaron una discapacidad intelectual leve que no le ha impedido cumplir poco a poco sus sueños. Se sacó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el B1 de inglés, el grado medio de auxiliar de Enfermería, el carné del coche y ha aprobado dos oposiciones. Finalmente, consiguió una plaza de celadora en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde trabaja actualmente.

Su último proyecto es la creación de la Agrupación de Personas con Discapacidad Intelectual (ACDI), que ha surgido "para ayudar a otros chicos a conseguir un futuro" como el que ella ha logrado. A veces, estos jóvenes "no quiere decir que tienen una capacidad distinta", indica Mariló, por eso, uno de los objetivos de esta agrupación es animarlos y darles apoyo.

ACDI se creó en octubre de 2022 y, hasta el momento, Mariló ha mantenido reuniones con representantes del Ayuntamiento de Córdoba y del Hospital Reina Sofía. Su principal apoyo siempre ha sido su madre, Cándida Cobos, que la ha ayudado a impulsar esta agrupación que también está en contacto con Fernando Santos Urbaneja, fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, delegado de Protección de Personas con Discapacidad en Andalucía y coordinador del Foro Andaluz del Bienestar Mental.

Esta joven tiene solo 26 años, pero ya lleva "mucha lucha" a sus espaldas: "Me ha costado mucho llegar donde estoy, me he caído varias veces, pero me he levantado", asegura. Las caídas, por ejemplo, venían "cuando suspendía un examen" o cuando sufría "acoso escolar". Según cuenta, en la adolescencia, cuando tenía 12 o 13 años, los chicos "se metían" con ella, pero tenía el apoyo de su familia y "mucha fortaleza" que la empujaron hacia delante.

Luego, hizo el grado medio de auxiliar de Enfermería y comenzó a prepararse las oposiciones. Su objetivo era conseguir una plaza que le asegurase un futuro, así lo hizo y así lo quiere transmitir.

Ahora mismo, en ACDI son pocos miembros, pero el "sueño" de Mariló es convertirse en asociación. Quieren que las viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual y el respiro familiar se incluyan en la Ley de Dependencia e informar a las familias sobre las "capacidades distintas" que tienen sus hijos. "Algunas familias están muy perdidas", apunta esta joven.

A pesar del poco tiempo que lleva en marcha ACDI, ya han hecho varias actividades como El paseo de las emociones, que consiste en una ruta turística accesible y cognitiva para personas con discapacidad guiada por María Cruz Blanco. También tienen previsto hacer una visita al Conservatorio de Música y otro paseo que anunciarán en sus redes sociales próximamente.

Cándida, la madre de Mariló, ha sido maestra y ha pertenecido al Departamento de Orientación de su centro, por lo que tenía nociones sobre cómo guiar la educación de su hija. Los principales problemas vienen "a la hora de las adaptaciones curriculares", apunta.

"A mi hija siempre la he tenido informada de sus capacidades, limitaciones y problemas sociales a los que se podía enfrentar y le he explicado que ella tendría que luchar más que sus hermanos", manifiesta Cándida.

Ha sido un proceso "difícil" y, aunque su ayuda "siempre ha estado ahí", la que "ha llegado a la meta ha sido ella", resalta, porque "María siempre ha intentado superarse en todo".

Y de la mano van juntas en el impulso de ACDI, una agrupación "para dar visibilidad" a la discapacidad intelectual e informar a los padres que lo necesiten "del camino que hemos seguido" hasta llegar aquí. Por ejemplo, ofrecen información sobre la Ley de Dependencia o las ayudas a la discapacidad.

Por otro lado, Cándida destaca que "otro problema" que tienen estos jóvenes es que "las relaciones sociales dejan mucho que desear", por lo que ACDI pretende ser "un punto de encuentro" para ellos. Cándida es consciente de que "hay mucho miedo", pero "la realidad hay que afrontarla con optimismo", asevera.

Esta madre reconoce que está "detrás" del proyecto de ACDI, pero "ella (Mariló) es la que lo está llevando a cabo". "Mi labor ha finalizado al aprobar sus oposiciones y sacarse su plaza" porque ya tiene un futuro asegurado, concluye.