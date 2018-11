Ka-Zar y la diablesa

La ficha 'Márvel Limited Edition. Ka-Zar: Retorno a la tierra salvaje'. VV. AA. Panini. 376 páginas. 39,95 euros.

Recuerdo que me quejaba hace un par de años de lo poco que se había editado en España de la producción de Steve Gerber, un autor fascinante hasta en sus trabajos puramente alimenticios. Desde entonces hasta ahora, Panini ha puesto al alcance de los lectores sus obras más señeras (El Hombre-Cosa, El pato Howard, Los Defensores), pero también otras menos conocidas, de tal modo que ya se ha traducido el grueso de lo que Gerber escribió para Marvel en la década de los 70. Puede parecer un comienzo raro para hablar de Ka-Zar: Retorno a la Tierra Salvaje, segundo tomo de la reedición de la vieja serie a color del Tarzán marvelita, pero es que casi la mitad de los episodios aquí incluidos llevan la firma del guionista. Gerber tuvo cierta fidelidad a lo largo de su carrera con algunos personajes, y uno fue Shanna la Diablesa, otra heroína salvaje en la tradición de Shenna (ya ven que se comían poco la cabeza en la Casa de las Ideas), que acabaría siendo la pareja ideal de Ka-Zar, y que, en manos de Gerber, alcanzó vuelo y profundidad psicológica.

Retorno a la Tierra Salvajecompila los números 17 a 20 de Astonishing Tales, los 1 a 5 de Shanna the She-Devil, los 1 a 5 de Ka-Zar: Lord of the Hidden Jungle, los 109 a 112 de Daredevil y el 3 de Marvel Two-in-One, todos con fechas de cubierta de 1973 y 1974. Además de Gerber, el apartado literario lo firman Mike Friedrich y Carole Seuling (co-creadora de Shanna) y la parte gráfica cuenta con un montón de artistas: Dan Adkins, George Tuska, Ross Andru, Don Heck, Bob Brown, Gene Colan y Sal Buscema, entre otros. Aunque si tuviera que escoger mis ilustraciones favoritas del tomo, estas serían las dos portadas dibujadas por el siempre genial Jim Steranko para la breve cabecera protagonizada por Shanna en solitario. Confío en que estos tomos tengan suficiente éxito como para que Panini se plantee en algún momento la reedición de la deliciosa serie que protagonizaron esta singular pareja de héroes unos años más tarde, a cargo de Bruce Jones y Brent Anderson.