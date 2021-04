Es una empresa onubense con más de 15 años de trayectoria en la comercialización, distribución y asesoramiento de productos nutricionales para la agricultura, con un alto desarrollo tecnológico. Se trata de AgroGM y su objetivo es asesorar a los técnicos de las propias empresas productoras de frutos rojos de la provincia de Huelva para acabar con dos problemas de la campaña agrícola: el aumento de calibre y la maduración de los frutos, que pueden llevar a una disminución de la producción. El responsable comercial de la firma nos explica en esta entrevista cómo contribuye AgroGM al fruto final.

–La campaña de la fresa comenzó con un retraso en la maduración ¿a qué se ha debido y qué consecuencias tiene en su comercialización?

–La meteorología que hemos tenido este invierno en Huelva con poca luminosidad, bajas temperaturas y alta humedad relativa ha hecho que las plantas de frutos rojos tuvieran problemas tanto de cuajado, como de maduración o calibre, entre otros. Las plantas son seres vivos y no están ajenas a lo que ocurre a su alrededor, como la llegada de “Filomena” a nuestro país, con un frío que ha ralentizado mucho sus procesos fisiológicos. Todo esto ha afectado a su producción en la primera parte de la campaña y, por tanto, a la comercialización, que ha sido más pausada.

–¿Los condicionantes del clima y sus efectos sobre el cultivo de la fresa pueden modificarse y mejorarse?

–No podemos influir en lo que ocurre con la meteorología. Todos los inviernos y todas las primaveras, por ejemplo, no vienen iguales. Pero sí podemos –y es lo que hacemos– ofrecerle al sector una serie de herramientas, con las cuales pueden cuidar y mimar a las plantas para que sufran lo menos posible y nos den lo mejor de sí mismas, siempre siendo respetuosos con ellas y con el entorno. Ayudamos a los equipos técnicos de las empresas agrícolas para que sus cultivos estén siempre sanos y con el mejor rendimiento, basándonos en nuestro desarrollo previo.

El sabor

–¿Qué efectos tendría sobre la fruta final el uso de estos productos en cuanto a sabor o a aporte de vitaminas?

–Nuestros productos aportan nutrientes para mejorar la calidad organoléptica de la fruta, entre otras cosas, favoreciendo que pueda producir lo mejor dentro de su potencial genético, pero sin modificarlo. Sus frutos tendrán la mayor calidad posible y eso afecta a parámetros como el sabor.

–¿Y qué beneficios aportaría al productor?

–Obtener una producción de frutas de calidad y sin residuos, lo cual, tiene su valor añadido a la hora de comercializar dicha cosecha, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y ambiental.

"Nuestros productos aportan nutrientes para mejorar la calidad organoléptica de cada tipo de fruta”

–Emplear productos añadidos encarece la producción ¿no? ¿Aún así traería cuenta a los productores?

–En AgroGM trabajamos teniendo siempre en cuenta el retorno para el agricultor al usar nuestros productos. Tenemos claro que son el eslabón más importante de la cadena y que, si sus explotaciones dejan de ser rentables, no podríamos seguir adelante. Ofrecemos productos totalmente naturales que permiten al cultivo dar lo mejor de sí mismo, aumentar su calidad y rentabilidad por hectárea.

–¿Hay explotaciones donde ya se utilizan? ¿Qué porcentaje de ellas?

–Trabajamos, afortunadamente, con un alto porcentaje de productores de berries en Huelva y, también, en otros cultivos dentro de la provincia.

–¿Qué elemento diferenciador supone trabajar en Huelva?

–Huelva es la segunda provincia andaluza con más espacio protegido, después de Jaén. Para nosotros eso es un reto, porque trabajamos para aportar valor añadido a nuestros clientes y que con nuestros productos estén cuidando y respetando el entorno, además de mimar sus cultivos, haciendo compatibles la agricultura y el medio ambiente. Esto es posible gracias a la investigación, uno de nuestros pilares principales; contar con un equipo propio de I+D+i nos permite ofrecer estrategias y herramientas a la carta, según sea la necesidad, zona y cultivo.

–¿Estos productos se dirigen sólo a las fresas o también se pueden aplicar a otros frutos rojos?

–Contamos con un departamento propio de I+D+i que trabaja para crear soluciones a medida para cada cultivo. Unos son específicos para berries, pero también desarrollamos herramientas y estudios para las necesidades de otros cultivos.

Innovación

–Y en otros productos ¿qué novedades tienen?

–Nuestro pilar fundamental de trabajo es aportar productos sin residuos, respetuosos con el cultivo y con el entorno en el que están ubicados. Ahora mismo estamos desarrollando diferentes herramientas para el control de enfermedades y plagas, a través de sustancias básicas, microorganismos, extractos vegetales, etc. Trabajamos según las necesidades de nuestro cliente, a la carta, según sea su plaga o su necesidad. Esto significa que no trabajamos con catálogo de productos, con soluciones cerradas, sino que para cada problemática tenemos que adaptar la solución ajustándola a la circunstancia particular, ya sea por motivos de la parcela o por el manejo que se está llevando a cabo en la finca entre otras cuestiones; son soluciones finales, a demanda.

–De los proyectos que investigan ¿hacia qué cultivos se dirigen preferentemente?

–Nacimos con las berries y suponen un porcentaje muy alto de nuestro trabajo, pero desde hace unos años trabajamos para diversificar hacia otros cultivos como cítricos, aguacate, olivar, frutales de hueso o vid. Tenemos herramientas para trabajar con todos ellos.

"El sector ha cambiado mucho en los últimos años y nosotros vamos un paso por delante”

–¿Qué líneas de investigación están desarrollando ahora?

–Nuestro departamento de I+D+i trabaja en varias líneas de investigación. Trabajamos, por un lado, la nutrición de los cultivos, el control de plagas y enfermedades o el control con microorganismos para mejorar el hábitat de la planta, gracias a las bacterias que interaccionan con ella. Estas investigaciones dependen de nuestro equipo de I+D+i y las realizamos con recursos propios para seguir avanzando y aportando lo mejor de cada ámbito a nuestros clientes. Dedicamos muchas horas de investigación al desarrollo de productos en campo para que sean los mejores para los técnicos y los agricultores.

–¿Tienen planes de expansión tanto en producción como comerciales?

–Seguimos trabajando para incorporar nuevos productos y cultivos. El sector agrícola ha cambiado mucho en los últimos años, tiene nuevos retos e inquietudes, se suman nuevas variedades y cultivos… y nosotros les acompañamos en ese camino, incluso un paso por delante, estando siempre al tanto de lo que pudieran demandar en un futuro.