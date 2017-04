Una tarde de cuento y pasión

San Basilio es un barrio de cuento, un lugar perfecto para pasear, para cervecear, tapear y, por supuesto y si hay fortuna, para vivir. Si uno no lo conociese en persona, si lo hubiese visto tan sólo por vídeos, dudaría de que el Alcázar Viejo, como también se le llama, fuese real y no un atrezzo, pero como uno lo conoce y lo transita cuando buenamente puede pues sabe bien que San Basilio es uno de los muchos paraisos patrimoniales que tiene Córdoba, con la fortuna de que aún no se ha convertido del todo en una zona turística, o al menos no todo el año; es decir, que todavía, a pesar de los tiempos de unificación cultural y arquitectónica que vivimos, mantiene cierto ambiente de pueblecito pacífico y feliz. Allí, en San Basilio, bajo ese ambiente tan especial, salió anoche a la calle Nuestro Padre Jesús de la Pasión, retratado por cientos de móviles al hacerse a la calle bajo la luces del atardecer pero también por la mirada de los vecinos y fieles que lo esperaban tanto a él como a María Santísima del Amor. Enfiló, en un recorrido singular, hacia el extremo oeste del barrio, hacia Puerta Sevilla, pero luego se recondujo hacia la Catedral para completar una estación de penitencia corta en su caso pero repleta de atractivos. La hermandad de la Pasión venía a resumir lo vivido durante toda la tarde, sin apenas incidencias reseñables y con las seis cofradías en la calle, una frase con la que perfectamente podríamos hacer un copiaypega día tras día porque el 0% de lluvia se mantiene intacto en la previsiones de la Aemet durante toda la semana.

La salida de la Pasión, cofradía que es orgullo de su barrio, resume en fin lo ocurrido ayer, pues todo salió tal como el guion soleado mandaba. Todo ello enmarcado en una Semana Santa que en su conjunto avanza mejor de lo que nadie podría soñar, con algo de ruido de fondo por la nueva carrera oficial y los cambios que plantea pero sin mayores incidentes. Tumultos sí, y ríos de gente, pero imposible ver más problemas en estos días de intenso sabor cofrade de los que se puedan apreciar en cualquier concentración masiva de público, llámense Feria o concierto de Alejandro Sanz o los Scorpions en Los Califas.

San Pedro volvió a emocionarse un año más con su Cristo de la Misericordia

Y tumultos, por supuesto, también los hubo ayer. En Capitulares, por ejemplo, que tras cerrar a la Sangre en la madrugada previa, vivió ayer uno de sus momentos más especiales: la salida de la hermandad de la Paz. La gente se arremolinaba ya en los aledaños del Cristo de los Faroles desde bien temprano, y eso a pesar de que el sol pegaba de lo lindo en muchas de las zonas de Capuchinos. Emocionada, la hija de Martínez Cerrillo vio salir la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia, que salió de la gubia de su padre y fue restaurado el pasado año por Antonio Bernal, y la de la hermosa Virgen de la Paz, también obra de su progenitor, uno de los grandes imagineros del siglo XX cordobés. Cortejo elegante y ordenado el de la Paz, con los niños cantando en escolanía y con el sueño de inundar con su blancor la Catedral, algo que llegó horas más tarde.

Muy lejos de allí, y casi que a esa misma hora de las cinco largas de la tarde, salía a su vez el Cristo de la Piedad, un crucificado de gran fuerza expresiva y que también es orgullo de los creyentes de su barrio, Las Palmeras. Sin la presión de la amenaza de lluvias de otros años, esta hermandad tan laboriosa se puso en la calle entre la expectación de las gentes de su barrio y los niños que no cesaban de jugar en su inocencia vacacional. Largo su camino por la ciudad, con mucho respeto en la carrera oficial y no pocos aplausos. Cuando se escriben estas líneas, a la Piedad aún le quedaban más de cinco horas para regresar a su templo, lo que da cuenta del esfuerzo que realizan estos cofrades valientes y esforzados.

La jornada se completó en otras tres parroquias con sabor: San Pedro, San Lorenzo y San Roque. En la primera apareció la estampa del Cristo de la Misericordia cuando ya era la mediatarde. Largo cortejo de nazarenos y magnífico trabajo de los costaleros tanto en la salida como en el giro que hubieron de hacer en Juan de Mesa para avanzar hacia La Corredera, donde dejaron estampas muy especiales. La Misericordia, un año más, demostró el fervor y la fuerza de una hermandad profundamente enraizada en la urbe y en su barrio. De San Lorenzo salieron por su parte Nuestro Padre Jesús del Calvario y la Virgen del Mayor Dolor bajo un sol de justicia, que provocó incluso un golpe de calor a uno de los músicos de la banda de la Salud que se disponía a acompañar al paso del Nazareno. Buenos momentos en su caminar hacia la Catedral de esta cofradía cuyo origen se remonta al siglo XVIII y cuyo titular, atribuido a Fray Juan de la Concepción, es uno de los atractivos artísticos de este Miércoles Santo. Al igual que también lo son el Cristo del Perdón y la Virgen del Rocío, obras más recientes del maestro Romero Zafra, otro de los lujos que tiene esta ciudad. Muchos atractivos en fin de un Miércoles Santo que en este cuadernillo se retrata y relata y que ya habita en la memoria de la Córdoba cofrade.