La Pasión de Cristo, a escena

Carlos Raigón no ha faltado ningún año a la cita con la representación de La Pasión en Montilla desde hace 26 años, el mismo tiempo que la asociación cultural La Pasión de Montilla lleva subiendo a escena los últimos días de la vida de Cristo. De manera ininterrumpida, Raigón ha participado en este montaje en el que se involucran unas 400 personas -tanto en la representación como entre bambalinas- y en el que el Pabellón Municipal de Deportes de Montilla se convierte durante unas horas en el Jerusalén de hace más de 2.000 años. Este año, Raigón vuelve a ponerse en la piel de Caifás, el sacerdote judío que, según la Biblia, fue el que condenó a Jesús. Según cuenta este montillano, su pasión por el teatro le llevó a los 18 años a meterse de lleno en este proyecto. Aunque empezó ocupando papeles menores, desde hace seis años encarna a Caifás. "Salió la necesidad de hacer este personajes y me presenté porque quería hacer de malo", confiesa, al tiempo que reconoce que uno de los pasajes "más intensos" que interpreta es el "enfrentamiento directo con Pilatos". Raigón, que es el portavoz de este colectivo, asegura que a pesar de que lleva tantos años subiéndose cada Semana Santa a las tablas aún se sigue poniendo "muy nervioso". Es más, indica que en lugar de permanecer en la sala de actores antes de la representación "prefiero estar solo y fuera de esta sala".

La representación empieza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén e incluye secuencias como la última cena, la oración en el huerto de los olivos o el prendimiento, en el que intervienen soldados de la Centuria Romana Munda con los toques tradicionales que cada Jueves Santo suenan en la plaza de la Rosa. La negación de Pedro, el descendimiento de la cruz o la resurrección, uno de los más vistosos, son otros de los cuadros que incluye la narración de final conocido. Una de las novedades de este año y que se vio ayer por la noche fue la interpretación de Herodes, que ha sido encarnado por dos actores. El segundo subió a escena en la segunda representación de La Pasión -la de las de 21:30- y ofreció una interpretación mucho más histriónica de la esperada. Otra de las novedades de esta cita teatral cofrade montillana fue el cambio en la escena del prendimiento, que incluyó una poesía de Jaime Luque.

Desde hace cinco años, Pablo del Árbol interpreta a Cristo, el papel protagonista de la representación y sin quien la misma no tendría sentido. Este joven ingeniero industrial comenzó en La Pasión "primero de pueblo, luego como sanedrita, hasta que surgió la opción de ser Jesús", anota. "Soporto todo el peso de la presentación", destaca, al tiempo que reconoce que la parte más difícil de su interpretación es el momento de la crucifixión, de la que prefiere ocultar cómo se lleva a cabo. "Me sostengo de una forma misteriosa", cuenta, al tiempo que subraya que el descendimiento de la cruz "también es complicado". Para el joven, subirse al escenario e interpretar este papel "es una gran responsabilidad, no sólo desde el punto de vista teatral, ya que el público viene a ver una catequesis".

La representación de La Pasión en Montilla es posible gracias a la labor de vecinos como Rafael Delgado, quien en noviembre del 1990 planteó la posibilidad de este montaje como manera de aglutinar las inquietudes de las cofradías. La primera representación, después de un esfuerzo ímprobo, tuvo lugar en abril del 92 con un éxito rotundo. Desde entonces, el éxito ha acompañado al colectivo y a los actores, no profesionales, y resto de integrantes que ayer volvieron a hacer posible vivir la Pasión en directo.