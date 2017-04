Memoria de un lunes de sol, dragones y luna

La Aemet? ¿Quién se acuerda de la Aemet? Y el Cabildo de Aguas, ¿quién lo recuerda? Palabras son del pasado, que seguro el futuro devolverá, qué remedio, pero que todo indica que en esta Semana Santa de 2017 no será necesario sacarlas del viejo ropero. Porque el Lunes Santo cordobés, al igual que el Domingo de Ramos, se sucedió ayer bajo un día primaveral que por momentos parecía veraniego. Sol adolescente en la salida de la Merced desde el Zumbacón y un atardecer memorable mientras se echaban a la calle con su característica sobriedad el Vía Crucis y el Cristo de Ánimas, imágenes emblemáticas de esta jornada tan maltratada por las aguas en años recientes. La noche, para colmo, la completó en el cielo una luna llena sin pero alguno que ponerle y que, colgada desde los campanarios fernandinos, observaba como un espectador más el pulso de una ciudad que trata de acostumbrarse a los nuevos recorridos de una Semana Santa a la que, por razones evidentes, todo el mundo califica como histórica, aunque el tiempo dirá si esa historia es la acertada.

El Lunes Santo, como es costumbre, tuvo además un ambiente variado, dada la idiosincrasia particular de cada una de sus cofradías. Idiosincrasia que tiene que ver con el espíritu y la personalidad de cada una y también con su geografía. Tres de ellas vinieron desde los barrios y tres de ellas salieron desde el Centro. Desde el Zumbacón la Merced, que en su largo recorrido pasó por el Realejo para recibir el rezo de varios hermanos de Ánimas que en San Lorenzo aguardaban que llegase la hora de su muy esperada salida. Acompasado el palio de la Virgen y muy expresivo en la tarde luminosa el rostro doliente del Cristo de la Coronación de Espinas, que llegó a la Catedral para completar su visita por la carrera oficial y para hacer estación de penitencia en el primer templo de la Diócesis a eso de las siete y media de la tarde. Gran labor de sus hermanos de costal, extensible a todos los que por ahora se han dejado su sudor y su esfuerzo sin las lágrimas que la lluvia provoca pero con el sacrificio sobreañadido que suponen las altas temperaturas.

La nueva disposición dio pie a tensiones y a un tapón considerable en la Cruz del Rastro

También Huerta de la Reina, otro barrio tan cordobés y querido, más allá de las modernos ensanches del Plan Renfe, se vistió de gala para ver partir a la Estrella, esa virgen de Juan Ventura que de tanta devoción goza entre sus gentes y que tan hermoso comparece bajo su palio. Momentos muy singulares dejó también esta hermandad, que para bajar hacia el Casco Histórico atravesó en estampa nunca vista en estas fechas cofrades por los Jardines de la Agricultura, los clásicos Patos, reconquistados por la ciudad hace ya tiempo tras largas décadas de oscuridad y tristes sucesos, para luego subir, a su regreso y pasada ya la media noche, por la plaza de Colón camino de su barriada, de una Parroquia de San Fernando que vivía su noche grande con los mayores asomados al balcón y los niños trasnochando y cargando la memoria de imágenes que ahí quedarán.

El tercer barrio del Lunes Santo fue el Campo de la Verdad, que ya el lunes vivió la clásica ida y vuelta del Amor y que ayer volvió a echarse a la calle para acompañar en su caminar a la cofradía de la Vera-Cruz. Momentos hubo de gran emoción cofrade en el camino hacia la ahora cercana carrera oficial, aunque también se dieron instantes de tensión debido a algunas aglomeraciones que se registraron en el Puente Romano cuando la hermandad enfilaba hacia la Mezquita-Catedral. Tapones también se registraron más tarde, en horario nocturno, en la Cruz del Rastro, que dieron pie al retraso de varias hermandades. Una consecuencia a estudiar de los cambios sustanciales que este año se han introducido y de lo mucho que, como parece natural, hay todavía por ajustar.

El Lunes Santo, sin embargo, no fue eso, o no principalmente, sino que su nota dominante fue esa intensidad de la que antes se habló. Esa emoción que también dejó la Sentencia con la nueva túnica de Dragones de su Señor, tan esperada, y el Vía-Crucis, con ese recogimiento clásico resonando por las calles de la Judería. Y por supuesto Ánimas, la hermandad nacida del pensamiento religioso y barroco de un grupo de fieles, artistas y artesanos y que desde hace décadas congrega a miles de personas a las puertas de una parroquia de San Lorenzo que, en apenas unas horas, cambia el blanco de la Borriquita por la sombra de misterio de esta hermandad tan particular. Retazos, impresiones y pinceladas, en fin, de un Lunes Santo que ya queda para el recuerdo de todos los que lo vivieron desde fuera pero, principalmente, para los que lo que sintieron desde dentro, algo que aquí nunca, obvio, se podrá relatar con precisión.