Jornada de palmas y tormentas

El agua frustró el arranque de la Semana Santa en la provincia. Por la mañana, en municipios como Montilla, Priego de Córdoba y Montoro los más pequeños se quedaron sin la Borriquita. Y por la tarde, aunque salieron hermandades en la mayoría de los municipios, muchas acortaron recorridos y otras, directamente, se vieron sorprendidas por la lluvia. Y es que, atendiendo a las previsiones meteorológicas más pesimistas, el mal tiempo aguó el domingo.

Lucena

La Semana Grande lucentina comenzó mirando al cielo y con la esperanza de que el tiempo diera una tregua para poder disfrutar de hasta cinco pasos procesionales. La lluvia cesó a mediodía y a las 18:00 salía de San Mateo la Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, más conocida como la Pollinita, un paso que cuenta con la participación especial de niños que, como manda la tradición, portan palmas bendecidas. Pese a que el sol lucía a esa hora, una tromba repentina sorprendió al paso ya en la calle y tuvo que refugiarse en San Pedro Mártir.

Fue una tarde de paraguas, de miradas al cielo y sobresaltos, que mantuvo en vilo a los cofrades del Huerto y el Encuentro en sus estaciones de penitencia.

puente genil

También a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Triunfal Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Estrella, que salía a las 18:00 de la parroquia de San José, un chaparrón le sorprendió en la calle, aunque fue sólo un sobresalto y la procesión continuó. Previamente, por la mañana, tenía lugar la lectura del pregón, que correspondió a Cristóbal Beato Pino. Ya por la noche, el interés se trasladó a la plaza del Calvario, donde tuvo lugar la séptima y última subida de la Corporación del Imperio Romano, un acto que suele entenderse como gran preludio de la Mananta y que suele despertar un gran interés por ser una de la más multitudinarias de cuantas se celebran durante la Cuaresma.

montilla y la campiña

El cielo no dio tregua a los montillanos. Por la mañana, la salesiana hermandad de la Borriquita decidía suspender su estación de penitencia y, por la tarde, después de varios aplazamientos, una tormenta sorprendió a la Juventud a las puertas de Santiago Apóstol, por lo que optó finalmente por suspender su salida.

En La Rambla, la jornada arrancó en la iglesia del Espíritu Santo, donde es habitual que los fieles visiten a Jesús Nazareno cuando es situado en su paso. Por la tarde, a las 19:00, salían la Borriquita y la Virgen del Rosario de la Trinidad. En la cercana localidad de Montalbán, hubo un estreno importante: Jesús Orando en el Huerto hizo su primera estación penitencial. Y en Santaella, los más pequeños pudieron disfrutar de la Borriquita, que salió desde la ermita del Santo Cristo.

priego de córdoba

La Hermandad de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Encarnación también suspendió su desfile procesional debido a la lluvia. Los pronósticos se cumplieron y, finalmente, la hermandad de los más pequeños no pudo inaugurar, como cada año, la Semana de Pasión prieguense. La misma mala suerte corrió la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz, que pese a que en un primer momento anunció un aplazamiento, al final optó por la suspensión de su desfile.

palma del río

Las caras de entusiasmo entre los más pequeños se fundieron con el olor a incienso característico del Domingo de Ramos, un ambiente impregnado del color rojo de los cubrerrostros y el blanco de las túnicas pertenecientes a los nazarenos de la hermandad salesiana de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. La conocida imagen de la Borriquita salió de su casa de hermandad, en el colegio Salesianos San Luis Rey, sobre las 17:00 entre el calor de pequeños con sus palmas en las manos. Detrás del paso de misterio, apareció la Virgen de la Estrella bajo su palio; ambas tallas abrieron el primer día de la Semana Santa palmeña. Durante su caminar, los costaleros portaron a sus titulares por la avenida de María Auxiliadora hasta llegar a la zona centro -calle Feria o San Sebastián, entre otras- antes de comenzar la carrera oficial situada en calle Ancha.

cabra

Una nevada en el Picacho de la Sierra despertó ayer a los egabrenses como un mal augurio de Domingo de Ramos. Y así, a la Pollinita, tras aplazar su desfile, un aguacero le sorprendió a las mismas puertas del convento de las Angustias, por lo que optó por volverse. Por la tarde, la tormenta también frustró las procesiones del Lavatorio y la Misericordia, por lo que sólo el Huerto optaba por salir de la parroquia de la Asunción en una tregua de las nubes.

baena

En la localidad del Guadajoz, el domingo también estuvo protagonizado por la lluvia. La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, acompañado por cientos de pequeños cofrades, no pudo hacerse como es habitual tras la celebración de la Eucaristía, pues el cielo encapotado no daba tregua y la cofradía decidía posponer una hora la salida. Pero no hubo suerte y a mediodía la lluvia seguía cayendo. Los niños, con sus palmas y ramas de olivo en las manos, mostraban su tristeza y decepción en sus inocentes rostros; por ello, la organización decidía esperar hasta las 16:00 a ver qué pasaba, ya que las predicciones daban una ínfima tregua a esa hora.

No obstante, ante lo que pudiera pasar, las imágenes de Jesús en su Borriquita y Santa María del Amor fueron colocadas junto al altar y ante una emocionada iglesia recibieron los emocionantes sones de la banda de música. Finalmente, a la hora prevista, los niños pudieron disfrutar del desfile.

pozoblanco

Pese a que la jornada dominical amaneció con llovizna, la cofradía salesiana de la Borriquita protagonizó un año más el primer desfile procesional de la Semana Santa pozoalbense. Acompañada por jóvenes nazarenos y las tradicionales hebreas, el llamado Rey Salesiano recorrió las calles de Pozoblanco bajo los acordes de la Agrupación Musical La Soledad. En la edición de este año, la Cofradía pudo estrenar en su estación de penitencia la primera fase de talla del paso.

hinojosa del duque

El júbilo, la alegría y la naturalidad de los niños ataviados con tocados hebreos de rayas de colores dorados, rojos y morados llenó ayer la plaza de la Catedral durante el recorrido de la estación de penitencia de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, un desfile que para los más pequeños supone y marca el inicio de su vida como cofrades. Junto a los niños, nazarenos con cubrerrostro y capa blanca acompañaron a la Borriquita.