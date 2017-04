Arranque perfecto para unos días históricos

San Lorenzo lo vio nacer y el Cerro perecer, pero fue la Mezquita-Catedral la que la llenó de luz. La primera jornada de la Semana Santa 2017, la llamada a ser histórica, no falló. Y no sólo no erró, sino que ensalzó el nombre de la Pasión en Córdoba a su máximo exponente. El Domingo de Ramos transcurrió perfecto, con un respeto a los tiempos como pocos se han visto, con imágenes que quedarán para siempre en el imaginario cofrade cordobés. El tiempo ya vaticinaba que no habría una nube en el cielo que hiciera vacilar a alguna hermandad. Desde temprano, el azul que cubría la ciudad anunciaba que el día iba a estar marcado por las altas temperaturas que obligaron a dejar de lado las chaquetas de estreno. Además, la polémica de la seguridad quedó zanjada con fuertes medidas de control en los accesos a la carrera oficial compuestos de Policía Nacional y Local e incluso grúas que impedían el paso de cualquier tipo de vehículo. Además, esos mismos accesos fueron cómodos para los que tuvieron que pasar. San Lorenzo se preparaba a la misma vez que lo hacía el café de quienes tienen al Domingo de Ramos como día clave en su calendario. La Borriquita, como todo el mundo conoce a la hermandad de la Entrada Triunfal, tuvo el honor de ser la primera en inaugurar la carrera oficial. Este año el tiempo no hizo de las suyas y dejó que todo transcurriera con normalidad, incluso en aquellos puntos donde se preveían aglomeraciones.

Los rostros de Nuestro Padre Jesús de los Reyes y la Virgen de la Palma observaron lugares que nunca habían visto al tener que variar su itinerario para acceder a la nueva carrera oficial. Momento especial fue el vivido en San Pedro, por donde nunca había pasado la cofradía de San Lorenzo en un Domingo de Ramos. Repitió a la vuelta, ya por la trasera de la plaza, después de haber cruzado el pórtico de la Puerta del Puente dejando así una imagen para el recuerdo. Pasó frente al palco de autoridades, algo vacío, para encarar Torrijos e introducirse en el Patio de los Naranjos, ese lugar que convierte a la Semana Santa cordobesa en algo único. Después, la Borriquita volvió a hacerlo, volvió a ser la primera en protagonizar momentos nunca vistos. Y es que, para acceder al bosque de columnas de la Mezquita-Catedral utilizó la recién abierta segunda puerta.

Insólito también fue que el Rescatado saliera a una hora tan temprana, a las 16:00, convirtiéndose así en el primero de toda la tarde. El resto vino en cascada, con poco tiempo de diferencia entre una cofradía y otra. De nuevo el Alpargate esperó impaciente la salida del Cautivo trinitario que además de lucirse en carrera oficial, también lo hizo por San Agustín junto a María Santísima de la Amargura. Fue quizá esta cofradía la que causó algo de polémica. Los penitentes (que forman el mayor número de fieles que van tras un paso de toda la Semana Santa) no pudieron acceder a la carrera oficial y eso causó quejas en algunos.

El Gitano de San Andrés, Nuestro Padre Jesús de las Penas, regresó por su parte a la Magdalena, después de haber pasado por allí hace ya algunos años. La hermandad de la Esperanza, con su verde Dolorosa, volvió a enamorar en el Bailío, dejando claro que los cambios no tienen que afectar a lo que funciona bien.

Tradicional también es el paso de las Penas por la Corredera, que este año lo hizo de vuelta de carrera oficial, y no a la ida. La noche envolvió así al imponente crucificado de Santiago dejando, de nuevo, una imagen poco vista con los arcos de la plaza iluminados, contraponiendo el efecto que deja en la retina la talla más antigua de la Semana Santa.

Por la misma plaza se dejó ver el Huerto y esta sí fue una imagen nunca vista en los recuerdos de los cofrades. De nuevo, su salida y entrada por el compás de San Francisco compusieron los mejores momentos de la cofradía.

Y El Cerro vio cerrar el primer día de la Semana de Pasión. El Amor se gustó por su barrio, más de lo normal, al tener la carrera oficial cerca de su templo. Y allí acabó un Domingo de Ramos de bullicio y ganas, de imágenes para el recuerdo y buen hacer. Por delante queda mucho, casi todo, con la buena sensación que dejan las cosas que salen bien.