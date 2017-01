Un vecino gana un sueldo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante diez años

Un vecino de Montilla ha conseguido uno de los Sueldazos que ofrecen los sorteos de la ONCE los fines de semana dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros en premios. La ONCE informó ayer de que la vendedora Dolores Sereno Ruiz ha sido quien que ha vendido ese cupón agraciado con ese premio en su punto de venta habitual, ubicado en la puerta de Correos, en la zona centro de Montilla. "Estoy temblando", aseguró cuando conoció que había dado el premio, y de inmediato salió a la calle en busca del agraciado o agraciada con dicho Sueldazo. Montilla depende administrativamente de la sede de la ONCE en Fernán Núñez, que cuenta con 236 afiliados a la ONCE de las 1.401 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Córdoba.

El sorteo del pasado domingo, que ha llevado el resto de premios a Extremadura, estaba dedicado a la localidad turolense de Rubielos de Mora, dentro de la serie monográfica dedicada a los pueblos más bonitos de España. El nuevo año arranca así con protagonismo andaluz en la ONCE, ya que, además de este primer gran premio, el sorteo de hoy se dedica al Conjunto Monumental Los Dólmenes de Antequera (Málaga), declarados Patrimonio Mundial en España.